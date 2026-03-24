Ratinho Jr. - Reprodução/Redes Sociais

Ratinho Jr.Reprodução/Redes Sociais

Publicado 24/03/2026 00:00

Em meio ao caos midiático protagonizado por seu pai, Ratinho Jr. desistiu de disputar a Presidência nas eleições de outubro. O político, atual governador do Paraná, diz que sequer disputará outro cargo público e que, ao término do mandato, dará expediente na indústria privada. Ele será nomeado como presidente do Grupo Massa, conglomerado fundado por seu pai, que administra rádios e afiliadas do SBT. O atual gestor da empresa é Gabriel Massa, outro dos filhos do comunicador.

Estreia em alta

A nova versão do jornal ‘Link News’, da Record News, estreou na liderança de audiência entre os canais de notícias no Painel Nacional de Televisão. De acordo com números obtidos pela Canal D, o jornalístico comandado por Daysa Belini alcançou pico de 0,2 pontos, superando a GloboNews e a CNN Brasil. A última escolha dos telespectadores na faixa horária foi a BandNews TV, que segue afinando os últimos detalhes da reformulação completa de sua programação, prevista para maio.

Pegou mal

Portiolli - Reprodução/SBT

PortiolliReprodução/SBT

Sem sequer ter conseguido contornar seu problema anterior, o SBT já tem uma nova confusão para chamar de sua. Durante o ‘Domingo Legal’ da semana passada, o apresentador Celso Portiolli apertou ao vivo uma rã, que já estava com uma pata quebrada. Assustado, o animal acabou defecando em rede nacional. A cena, claramente fruto de um acidente, viralizou na internet e preocupou associações de proteção dos animais, que já estudam medidas contra a emissora.





Sinal amarelo

Eliana - Reprodução/TV Globo

ElianaReprodução/TV Globo

A queda de 27% de audiência da segunda semana de ‘Em Família com Eliana’ não foi digerida pelos executivos da Globo. É fato que a emissora já sabia do pouco potencial da atração, que sequer conseguiu atrair anunciantes – basta verificar a íntegra do programa para confirmar que a Canal D sempre esteve certa – e se mostrou confusa desde os primeiros pilotos. A emissora agora tentará correr atrás do prejuízo: o formato passará por um relançamento e terá sua divulgação intensificada já nesta semana, com o intuito de ao menos estancar a fuga de telespectadores.



É POP OU FLOP?

É pop... o tratamento da Globo com Manoel Carlos (1933-2026). A emissora demorou, mas finalmente está valorizando um dos maiores autores de novelas de todos os tempos. A rede liberou em sua plataforma de streaming o folhetim ‘Maria, Maria’, exibido originalmente em 1978. Só é uma pena que a valorização das histórias do autor não tenha acontecido com ele em vida.



É flop... a completa bagunça em que se transformou a programação do SBT. Nem mesmo as atrações da emissora sabem o que irá ao ar nos próximos dias. Ontem (23), o ‘Fofocalizando’ exibiu uma longa matéria anunciando a estreia de uma atração para “este sábado”. O problema é que o programa em questão só estreará em 4 de abril.