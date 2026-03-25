Sadi - Reprodução/GloboNews

SadiReprodução/GloboNews

Publicado 25/03/2026 00:00

Não está sendo uma semana fácil para a Globo. Em um intervalo de menos de 48 horas, a emissora se viu no olho do furacão em duas situações problemáticas: uma arte com informações imprecisas transmitida no Estúdio i, da GloboNews, e um ex-chefe de Produção demissionário expondo bastidores do Jornalismo do conglomerado em suas redes sociais. Fabrício Marta, que havia sido promovido há apenas 2 meses, pediu demissão depois de infartar em plena Redação do 'Jornal Nacional'. Inconformado com os rumos do canal, o agora ex-chefe de Produção denunciou que a empresa vetou que produtores façam horas extras e revelou que a companhia mudou seu programa de estágio, que agora privilegia apenas estudantes de uma instituição privada do Rio de Janeiro.

Barrigada provoca demissões

Voltando ao tópico do PowerPoint sobre as conexões de Daniel Vorcaro transmitido pelo Estúdio i: a barrigada causou a demissão de uma editora da GloboNews, que pouco tinha a ver com o conteúdo exibido no infográfico – ela apenas cumpriu ordens dadas por seus superiores, que aprovaram o material previamente. Andréia Sadi, a apresentadora do jornal, de fato não assistiu ao material antes dele entrar no ar, asseguram fontes da Canal D próximas ao caso. Nos bastidores, especula-se que outros dois editores devem ser dispensados, como forma da rede sinalizar para a opinião pública que não tolera erros. A Globo, oficialmente, diz que nenhuma demissão foi causada pela barrigada.

Ritmo de festa

Ana Furtado - Reprodução/TNT

Ana FurtadoReprodução/TNT

O SBT fará na próxima segunda (30) um evento para divulgar as principais novidades de sua programação: o retorno do ‘Fábrica de Casamentos’, a nova temporada do ‘Comédia SBT’ e o ‘Viva a Noite’, agora transformado em atração fixa aos sábados. A emissora diz que irá revelar conteúdos exclusivos sobre os novos projetos da rede durante o encontro com a imprensa especializada. Este, por sinal, será o primeiro evento organizado pela nova equipe de comunicação do canal.

Chegou o dia

Cariúcha - Reprodução

CariúchaReprodução

Cariúcha estreará na apresentação do ‘Superpop’ na noite de hoje (25). A eterna Garota da Laje terá o objetivo de dar uma cara mais popular e atual para um dos programas mais célebres da RedeTV!, que esteve sob o comando de Luciana Gimenez nas últimas duas décadas. Nos bastidores do canal, a expectativa é de que a nova fase da atração estreie com pelo menos 1 ponto redondo (ou seja, sem arredondamento) de média, índice visto como suficiente para superar a Band e assegurar o 4º lugar.

É POP OU FLOP?

É pop... o quadro ‘Sósias dos Artistas’, que o ‘The Noite’ lançou há algumas semanas. O quadro, que nada mais é do que uma sátira da célebre ‘Casa dos Artistas’, se tornou viral nas redes sociais e está sendo responsável pelos picos de audiência do programa – em algumas regiões, ele já bate a Globo.



É flop... a divulgação que a Record está fazendo da ‘Casa do Patrão’. Até aqui, o material publicitário do novo reality show de Boninho é chatíssimo e pouco (ou nada) fala sobre a dinâmica do programa em si. É um risco e tanto, tendo em vista que o público já dá sinais de cansaço com o ‘BBB 26’.