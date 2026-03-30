Andréia Sadi - Reprodução/GloboNews

Andréia SadiReprodução/GloboNews

Publicado 30/03/2026 00:00

O PowerPoint da discórdia com supostas conexões de Daniel Vorcaro continua fazendo estragos na estrutura da GloboNews. Até o momento do fechamento desta edição, dois profissionais do canal de notícias já foram demitidos por envolvimento com o infográfico exibido no 'Estúdio i' do dia 20 de março, e outros cortes devem acontecer nos próximos dias. A emissora, inclusive, não descarta que o jornalístico de Andréia Sadi (foto) tenha sido alvo de uma sabotagem interna. O material foi ao ar justamente em um dos raros dias que a apresentadora não participou da pré-produção do noticioso.

Operação tapa-buraco

Conforme antecipado pela Canal D na semana passada, A 'Usurpadora' chegou ao fim de forma melancólica nas madrugadas do SBT. Condensada em apenas 10 capítulos, a novela será substituída a partir desta madrugada pelo programa 'Notícias Impressionantes', que compila vídeos virais da internet. A ideia original era ampliar o jornal 'SBT Notícias', mas a rede recuou por conta dos horários locais das afiliadas – se o noticioso fosse antecipado, a virada local também seria alterada.

Topa tudo por dinheiro

Tatola - Reprodução/Band

TatolaReprodução/Band

Cientes de que não se realocariam em outra emissora, os integrantes do Perrengue aceitaram uma proposta um tanto quanto obscena da direção da Band. A rede, que segue em busca de uma nova atração dominical, ofertou uma renovação contratual até dezembro de 2027 para os apresentadores, mediante uma redução de 60% em seus vencimentos (e garantia de que seguirão aos domingos). Os apresentadores aceitaram, já que deixaram de ser alvo de cobiça de outras TVs.

Mudança da discórdia

Heraldo Pereira - Reprodução/TV Globo

Heraldo PereiraReprodução/TV Globo

Na última semana, a Globo anunciou que fará mudanças em sua filial em Brasília, com o veterano Heraldo Pereira deixando o 'Bom dia Brasil' para assumir o comando do 'DF1'. O problema é que a emissora não comunicou sobre a dança das cadeiras para nenhum dos envolvidos, apenas para o próprio Pereira. Fabiano Andrade e Natália Godoy, atuais âncoras do jornal local, souberam de seus rebaixamentos pela imprensa e chegaram a chorar na Redação na última sexta (27). A emissora, por sinal, ainda não fez nenhum comunicado interno – como era habitual – sobre as novidades.

É POP OU FLOP?

É pop... a ideia do SBT em escalar 'Chaves' (ainda que sem aviso prévio) para o final das manhãs de sábado. É um desperdício deixar a produção mexicana fora do ar. E o seriado fez bonito logo em sua estreia, quase dobrando a audiência da emissora em apenas 50 minutos de exibição.



É flop... a substituição de 'A Escrava Isaura' por 'Jesus nas tardes da Record'. É uma pena que o canal desista, mais uma vez, de suas produções históricas de teledramaturgia para priorizar apenas tramas bíblicas e folhetins produzidos na Turquia.