Eliana - Reprodução/TV Globo

ElianaReprodução/TV Globo

Publicado 27/03/2026 00:00

A Canal D avisou. E avisou mais de uma vez. A direção da Globo não está nada satisfeita com o desempenho de 'Em Família com Eliana'. Com audiência abaixo das expectativas e repercussão vista como insuficiente nas redes sociais, a emissora decidiu apelar e escalou, mais uma vez, o 'BBB 26' para anteceder o programa neste domingo (29). Os índices ruins da segunda semana da atração, que já chegou a empatar com o SBT, azedaram ainda mais as negociações para a comercialização de ações de merchandising. Até aqui, o mercado está convencido de que os produtos da Record e do SBT na mesma faixa horária podem entregar resultados semelhantes, mesmo com menos ibope.

Programação misteriosa

A Record e o Disney+ confirmaram que as eliminações da 'Casa do Patrão', primeiro reality de confinamento de Boninho fora da Globo, vão acontecer aos domingos. O problema é que a programação da rede neste dia está superlotada, com dois programas de Tom Cavalcante, o 'Domingo Espetacular', futebol e o 'Esporte Record', que apesar de não ter boa audiência, tem papel comercial importante na estrutura do canal. Até aqui, o horário da atração não foi definido.

Estreia aprovada

cariúcha - juliana soriani rede tv

cariúchajuliana soriani rede tv

A RedeTV! está em festa com a audiência da estreia de Cariúcha no 'Superpop'. O programa venceu a Band no ibope nacional e, em várias regiões, chegou a bater o SBT, garantindo o terceiro lugar em pleno horário nobre. Agora, a direção se esforça para fazer ajustes finos na atração para as próximas semanas. Os bastidores da estreia foram intensos: a Canal D apurou que a versão definitiva da edição do programa só foi aprovada pela cúpula da emissora três horas antes do material ir ao ar.

Não empolgaram

Guerra das rosas - reprodução band

Guerra das rosasreprodução band

A Record e a Band não enfrentam bons momentos com suas novelas turcas. 'Coração de Mãe', na faixa das 21h da primeira, está com menos ibope que suas antecessoras e contribuiu para a consolidação de 'Três Graças', da Globo. 'Chamas do Destino', depois de um início promissor, empacou na casa dos 3 pontos de média nacional. A recém-estreada 'Guerra das Rosas', mesmo herdando bons índices do 'Jornal da Band', já chega a ter minuto na casa do 0 ponto em São Paulo. A sorte (ou não) é que os telespectadores não migraram para o SBT, principal rival de ambas as redes.

É POP OU FLOP?

É pop... o desempenho de Cariúcha no 'Superpop'. Ela não é perfeita, longe disso, mas mostrou ser esforçada (algo cada vez mais raro na televisão) e deixou claro que está disposta a aprender. O novo formato da atração, que foi transformada em um programa ultrapopular, também tem potencial.



É flop... o 'Melhor da Noite', da Band. A equipe do programa simplesmente sequer tentou competir naquele que seria o dia mais importante do ano para a atração. Em plena noite de estreia na concorrência, a emissora colocou no ar um programa enfadonho com dicas de turismo na China.