Murilo Fraga - Divulgação/SBT

Murilo FragaDivulgação/SBT

Publicado 06/04/2026 00:00

Murilo Fraga assumirá o comando da programação e do departamento artístico do SBT hoje com o objetivo de fazer um milagre. Ninguém espera que o executivo vá conseguir desatolar a emissora da noite para o dia, mas há uma grande expectativa de que a situação da rede esteja significativamente melhor até o final do ano. Logo de cara, o novo chefão terá uma série de problemas para resolver, como a definição da grade vespertina da rede (‘Coração Indomável’ termina nesta sexta-feira), o futuro de Christina Rocha e, principalmente, os problemas do horário nobre, em grande parte provocados pelo núcleo de apresentadores próximos de Daniela Beyruti, CEO do canal.

De volta

Andréia Sadi voltará ao comando do ‘Estúdio i’, da GloboNews, na tarde desta segunda. A sua ausência temporária, diferentemente do especulado nas redes sociais, era prevista desde o início do ano e nada tinha a ver com o infográfico com informações imprecisas dos relacionamentos de Daniel Vorcaro. Nos últimos dias, enquanto se dedicava aos pilotos de um novo projeto (que será anunciado nas próximas semanas), ela foi substituída por Camila Bomfim e Marina Franceschini.

Contenção de danos

Livia Nepomuceno - Reprodução/Band

Livia NepomucenoReprodução/Band

Diante da impossibilidade comercial de ter um horário nobre competitivo, a Band decidiu investir nas manhãs para tentar se aproximar ainda mais do terceiro lugar. A partir de hoje, o jornal ‘Bora Brasil’ perderá 40 minutos para a estreia do ‘BandSports News’, comandado por Lívia Nepomuceno. O novo esportivo irá ao ar das 8h20 às 9h. Se os resultados forem positivos, a tendência é de que a emissora dedique toda a sua grade matinal ao esporte, encerrando definitivamente o telejornal.









Mais um relançamento

AVENIDA BRASIL - Divulgação/TV Globo

AVENIDA BRASILDivulgação/TV Globo

A Globo não ficou nada satisfeita com o desempenho de audiência da primeira semana de ‘Avenida Brasil’ em ‘Vale a Pena Ver de Novo’. A emissora acreditava que o folhetim fosse conseguir atrair público logo de cara, mas a realidade está sendo bem diferente. Agora, com o fim de ‘Rainha da Sucata’, a rede iniciará uma campanha de relançamento da novela, apelando para o emocional dos telespectadores. Os primeiros materiais estão previstos para entrar no ar já nesta semana.



É POP OU FLOP?

É pop... a estreia do ‘Comédia SBT’ como programa fixo da emissora. O formato ainda precisa passar por vários ajustes, mas é promissor. O ponto alto da primeira edição foi justamente uma pegadinha feita com funcionários anônimos da rede em um supermercado localizado na sede do canal.



É flop... o ‘Boom!’, da Record. Como antecipado pela coluna desde que a emissora adquiriu o formato, o programa é realmente ruim. Nem mesmo o carisma de Tom Cavalcante consegue tornar a dinâmica da atração minimamente agradável. Dificilmente terá uma segunda temporada.

