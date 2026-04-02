WILLIAN WAACK - Reprodução/CNN Brasil

WILLIAN WAACKReprodução/CNN Brasil

Publicado 02/04/2026 00:00

A crise do PowerPoint já tem efeitos notáveis na performance da GloboNews. Em março, segundo dados obtidos pela Canal D com fontes do mercado, a emissora empatou com a CNN na média das 24h do dia no Painel Nacional de Televisão, segundo índices aferidos pelo Ibope na TV por assinatura. A CNN Brasil conquistou 11,1 milhões de telespectadores únicos ao longo do mês, apenas 2% a menos que a concorrente no mesmo período – uma diferença que é compreendida pela margem de erro das pesquisas de audiência televisiva. Os dados, vale salientar, consideram apenas o ambiente da televisão por assinatura, em que ambas estão competindo de igual pra igual.

Marcos Mion perde força

Não é nada boa a fase de Marcos Mion na Globo. A queda de audiência do ‘Caldeirão’ e as constantes críticas ao programa por parte do público fizeram com que o comunicador perdesse prestígio com a diretoria da emissora. Ele foi formalmente tirado do comando dos festivais musicais da emissora. O ‘Todo Mundo no Rio’, por exemplo, contará apenas com a apresentação de Kenya Sade. A rede chegou a conclusão de que Mion virou um ativo tóxico, principalmente para os telespectadores mais jovens.

RH movimentado

MAURO LISSONI - Rogério Pallatta/SBT

MAURO LISSONIRogério Pallatta/SBT

Responsável por dinamitar a audiência e a relação do SBT com seus artistas, Mauro Lissoni foi demitido da emissora ontem, em pleno 1º de abril. O executivo, responsável pelo comando artístico e de programação do canal, saiu pela porta dos fundos: ele não tinha o respeito de seus pares, e menos ainda dos demais funcionários da emissora, que comemoraram sua demissão. Na próxima segunda (6), Murilo Fraga assume ambos os cargos – o seu retorno foi muito festejado internamente.



Felipeh Campos se demite

Felipeh Campos - Reprodução/Band

Felipeh CamposReprodução/Band

Na Band desde julho de 2025, Felipeh Campos não é mais funcionário da emissora. Com o fim do ‘Melhor da Noite’, o apresentador escolheu sair do conglomerado. Mesmo com propostas para seguir na empresa, assumindo projetos na Band FM, ele optou por se desligar para se dedicar as plataformas digitais, em que tem alcançado bons números no YouTube e no Instagram.

É POP OU FLOP?

É pop... a nova leva de mudanças na diretoria do SBT. Daniela Beyruti finalmente entendeu que a emissora precisa estar cercada por profissionais que entendem da realidade da emissora e que sabem fazer muito com pouco. A volta de Murilo Fraga é um dos maiores acertos da rede em anos.



É flop... a ideia da Globo de inserir uma caricatura de Ronaldinho Gaúcho no meio da abertura da novela ‘Três Graças’. A novidade, tosca e desnecessária, foi feita para divulgar a presença do ex-jogador na cobertura da emissora na Copa do Mundo.



A Canal D faz uma pausa durante o feriado e volta na edição de segunda-feira (6) de O DIA. Até lá!