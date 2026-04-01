Cariúcha - Divulgação/RedeTV!

CariúchaDivulgação/RedeTV!

Publicado 01/04/2026 00:00

A RedeTV! está em festa com o fim do ‘Melhor da Noite’. A decisão da Band de acabar com o programa exatamente uma semana depois de Cariúcha ter estreado no ‘Superpop’ foi recebida com comemoração pelos executivos do canal da família Dallevo. Há o entendimento de que a adversária passou um recibo imenso de que ficou incomodada com a boa repercussão e os bons números obtidos pela atração comandada pela Garota da Laje. O canal, inclusive, acredita que a movimentação da concorrente poderá colaborar para incrementar a comercialização da atração, já que a Band passará a exibir filmes – que tem menos potencial comercial – no horário do ‘Superpop’.

Novidades no SBT

O SBT anunciará uma nova leva de mudanças em sua diretoria nas próximas semanas. A executiva Nathalie Pilan Caram, que estava na afiliada da emissora em São José dos Campos, assumirá um cargo em São Paulo. Além dela, o ex-CNN Marcus Vinícius Chisco fechou negócio para assumir o comando comercial do SBT News – mesmo estando no ar desde dezembro de 2025, o canal de notícias ainda não tinha um diretor encarregado de comercializar os projetos da rede.

Vem aí

Casa do Patrão - Divulgação/SBT

Casa do PatrãoDivulgação/SBT

A Record promoverá em 23 de abril, dois dias depois da final do ‘BBB 26’, o evento de lançamento da ‘Casa do Patrão’. O novo reality show de Boninho, que marcará o primeiro projeto autoral do executivo desde a sua saída da Globo, estreará na semana seguinte, no dia 27. Enquanto isso, a emissora termina os últimos ajustes nas locações do formato, que será filmado em Itapecerica da Serra.



Surpresa na Band

Fernando Mattar - Divulgação/Band

Fernando MattarDivulgação/Band

O desligamento do jornalista Fernando Mattar ainda não foi bem digerido pela equipe da Band. Ele, que estava na emissora há quase duas décadas, foi dispensado sem maiores explicações em pleno ano eleitoral, mesmo sendo responsável justamente pelo núcleo de eleições da emissora – mesmo nas concorrentes, o executivo era visto como responsável pelo padrão de excelência dos debates promovidos pelo conglomerado. Mattar, conste-se, era extremamente admirado por seus colegas.

É POP OU FLOP?

É pop... a nova temporada do ‘Fábrica de Casamentos’, que estreia no SBT na noite de hoje. O material apresentado em primeira mão para a imprensa especializada mostra que o programa, agora sob o comando de Ana Furtado, voltará ao ar conservando o alto nível dos anos anteriores (leia mais na página 11).



É flop... a bagunça que a Globo está fazendo na TV por assinatura. É comum que programas não entrem no ar nos horários previstos e, em alguns casos, que atrações sejam canceladas sem aviso prévio– até um jogo de futebol deixou de ser exibido pelo SporTV no último final de semana.