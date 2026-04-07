Ana Paula Araújo - Divulgação/TV Globo

Ana Paula AraújoDivulgação/TV Globo

Publicado 07/04/2026 00:00

O 'Bom dia Brasil' terá uma das maiores reformulações de sua história neste semestre. A Canal D apurou que o matinal da Globo escanteará os apresentadores regionais para focar no Rio de Janeiro, com Ana Paula Araújo. Até mesmo os analistas estarão na capital fluminense: Thaís Luquesi, que fazia o mapa-tempo direto de São Paulo, será substituída por Priscila Chagas. Gerson Camarotti, que comentava política em Brasília, dará espaço para um nome vindo da GloboNews – a capital deixará de participar do jornalístico. A única exceção da “panelinha carioca” será Sabina Simonato, que seguirá fazendo participações de São Paulo, mas com menos espaço que atualmente.

Voltando pra casa

Apenas 8 meses depois de ter trocado a Record pela TV Brasil, André Basbaum decidiu fazer o caminho inverso. Ele pediu demissão da presidência da Empresa Brasil de Comunicação para assumir o posto de diretor de planejamento de Jornalismo na Record, em que coordenará a cobertura eleitoral da emissora. Basbaum substituirá Thiago Contreira, demitido no mês passado por conta de problemas incontornáveis de relacionamento com outros funcionários da rede.

Antes da tempestade...

MURILO FRAGA - DIVULGAÇÃO SBT

MURILO FRAGADIVULGAÇÃO SBT

O primeiro dia de Murilo Fraga como diretor artístico e de programação do SBT foi marcado por uma calmaria. Mesmo com a emissora tendo anotado apenas 1,4 ponto de média nacional no último sábado (4), nada demais aconteceu com o retorno do executivo, que passou a segunda dedicado aos diagnósticos do que precisa ser feito e com qual grau de urgência. Até mesmo outros diretores apostavam em um choque de gestão logo de cara – Fraga, no entanto, quer estudar antes de agir.

Disputa acirrada

Dayse Belini - Divulgação/Record News

Dayse BeliniDivulgação/Record News

O mês de março foi marcado por uma disputa acirradíssima entre os canais de notícias na Grande São Paulo, região referencial para o mercado publicitário brasileiro. A Record News, com 0,11 ponto, foi a emissora mais vista do gênero. Em segundo lugar, estão empatadas a CNN Brasil e a GloboNews, com 0,08 ponto cada. A Jovem Pan foi a 4ª escolha do público, com 0,07. Muito atrás das rivais e fora da disputa embolada pelo topo, estão a BandNews TV (0,03) e o Canal UOL (0,01).

É POP OU FLOP?

É pop... o ‘Viva a Noite’, que assumiu as noites de sábado do SBT. O programa, que conta com a direção de Fabiano Wicher e Jefferson Cândido, virou um oásis em meio ao atual momento politicamente correto da televisão. Os bons índices de audiência são merecidíssimos.



É flop... a divulgação quase inexistente que o SBT está fazendo para Domênica Montero, novela que estreia no horário nobre na próxima segunda-feira (13). Nem parece que o folhetim irá para uma faixa horária que sofre para passar dos 2 pontos e que perde para a Band em diversas regiões...