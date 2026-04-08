Marina Franceschini - Reprodução/GloboNews

Marina FranceschiniReprodução/GloboNews

Publicado 08/04/2026 00:00

O aniversário de 30 anos da GloboNews está sendo marcado pela maior crise da história da emissora. Muito além dos índices de audiência em queda livre, a emissora também enfrenta um momento conturbado em seus bastidores. A crise do PowerPoint do 'Estúdio i' passa longe de já ter sido resolvida – mais mudanças serão feitas na equipe do jornalístico, que viu seu público despencar nas últimas semanas, ainda neste mês. Na semana passada, uma fala considerada racista da apresentadora Marina Franceschini durante o mesmo 'Estúdio i' jogou a rede em outra crise reputacional. Internamente, âncoras e funcionários do chão de fábrica sinalizam insatisfação com o gerenciamento de crise – muitos acham que a cúpula da emissora só jogou mais lenha na fogueira.

Audiência da discórdia

As discrepâncias entre os dados aferidos em tempo real e os números consolidados disponibilizados no dia útil subsequente voltaram a azedar o clima entre as emissoras e o Ibope. As diferenças, que estavam estabilizadas na casa decimal, voltaram a ser significativas, ao ponto de afetar até mesmo a posição de programas. Não é raro que atrações fiquem, por exemplo, em segundo lugar na audiência aferida em tempo real e, na consolidação dos dados, em terceiro lugar. O instituto, para todos os efeitos, diz que o realtime não deve ser usado para a tomada de decisões.

Estratégia, em grego, strateegia

Sortilégio - Divulgação/SBT

SortilégioDivulgação/SBT

Um dos principais focos da nova direção do SBT é retomar estratégias básicas de programação para se aproveitar de tombos e mudanças nas concorrentes. 'Coração Indomável', que deveria terminar nesta sexta-feira (10), foi prolongada e fará dobradinha com 'Sortilégio' na próxima semana. Além disso, a rede está se armando para frear a estreia da 'Casa do Patrão', na Record, na noite do dia 27.

Maior audiência em 5 anos

Marcio Gomes - Reprodução/CNN Brasil

Marcio GomesReprodução/CNN Brasil

A CNN Brasil encerrou o mês de março com o seu melhor desempenho dos últimos 5 anos no Painel Nacional de Televisão: o canal de notícias teve uma média de 42 mil telespectadores por minuto nas 15 principais regiões metropolitanas do país. A emissora, contrariando a tendência de queda das redes noticiosas, dobrou o seu público na comparação com os índices obtidos em março de 2025.

É POP OU FLOP?

É pop... a série 'Seus Amigos e Vizinhos', que iniciou sua segunda temporada na Apple TV na sexta-feira passada (3). A coluna não vai dar spoilers, mas já deixa como dica aos interessados em acompanhar uma boa história, algo cada vez mais difícil de se encontrar por aí.



É flop... a precária exibição de 'Dona Beja' no horário nobre da Band. Na semana passada, a emissora simplesmente pulou um capítulo da novela sem nenhuma explicação ao público – como se já não fosse suficientemente peculiar transmitir um folhetim apenas duas vezes por semana.