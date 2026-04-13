Rodrigo Bocardi - Reprodução/SBT

Rodrigo BocardiReprodução/SBT

Publicado 13/04/2026 00:00

Em meio aos preparativos para o lançamento de seu canal nas plataformas digitais, Rodrigo Bocardi também avançou em negociações para voltar à televisão. Fora do ar há 15 meses, o jornalista está negociando um “projeto jornalístico inovador” com o SBT, para exibição diária na TV aberta. Fontes da Canal D familiarizadas com a negociação asseguram que há uma probabilidade considerável de que o namoro vire casamento nas próximas semanas. De um lado, a emissora busca nomes com potencial comercial e de audiência para reforçar sua programação. Do outro, o comunicador quer uma vitrine com potencial para chamar mais público para o seu principal negócio (as redes sociais).

Temporada de cortes

O fim do 'Melhor da Noite' coincidiu com o início de uma nova temporada de demissões na Band. Desde a última semana, cerca de 40 profissionais já foram demitidos da emissora, vários deles com décadas de trabalho na empresa. Os cortes não atingiram apenas o programa extinto e afetaram vários departamentos do canal, passando até mesmo por programas que estão operando no azul.

Não colou

Banheira do Gugu - Reprodução/SBT

Banheira do GuguReprodução/SBT

Anunciada com pompa pelo SBT, a volta da 'Banheira do Gugu' foi uma decepção no quesito audiência. Mais recatada do que a versão transmitida pela Record na década passada, a brincadeira do 'Domingo Legal' derrubou a audiência do programa, que ainda não conseguiu desbancar a Globo em nenhuma ocasião neste ano na Grande São Paulo. Eliana, apesar de ainda estar patinando para se consolidar com o 'Em Família', nadou de braçadas na liderança em mais uma semana.

Fora, mas nem tanto

Carolina Ferraz - Reprodução/Record

Carolina FerrazReprodução/Record

Dispensada da Record, em que apresentou o 'Domingo Espetacular' nos últimos 6 anos, Carolina Ferraz deixou portas abertas na emissora. A atriz, livre para negociar com qualquer outro veículo de mídia, apresentou 3 novos projetos para a cúpula do canal, todos mais focados em entretenimento. Ela só levará as propostas para outras TVs se realmente não fechar negócio com a Record.

É POP OU FLOP?

É pop... o esforço feito por Luciano Huck para tentar frear a audiência do Brasileirão na Record. O 'Domingão' colocou até mesmo afiliadas da Globo para dar expediente em meio ao clássico disputado entre Corinthians e Palmeiras. Foi uma medida desesperada? Foi. Mas é inegável que ele é um dos poucos apresentadores que segue se movimentando quando necessário.



É flop... os rumos de 'Pesadelo na Cozinha', em cartaz na Band e na HBO Max. A temporada está melhor do que a anterior, muito por conta de Erick Jacquin estar menos caricato, mas é nítido que os restaurantes não estão dispostos a melhorar e só querem a visibilidade na TV. A emissora precisa melhorar a curadoria dos estabelecimentos selecionados para não matar o formato do programa.