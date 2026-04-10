Domênica Montero - Divulgação/SBT

Domênica MonteroDivulgação/SBT

Publicado 10/04/2026 00:00

O retorno de 'Chaves' para a programação diária do SBT, antecipado com exclusividade pela Canal D na edição de ontem de O DIA, foi só a primeira grande mudança promovida por Murilo Fraga. O novo chefão da emissora aguarda os resultados das estreias dos novos folhetins da rede ('Sortilégio' e 'Domênica Montero' entram no ar na próxima semana) para definir quais serão os próximos passos do canal, que quer retomar – de forma sustentável e consistente – a vice-liderança no Painel Nacional de Televisão. Internamente, Fraga tem sido claro: a prioridade é fazer com que o SBT volte a ser o SBT, e não mais uma cópia duvidosa da Record e da Band, como aconteceu nos últimos anos.

Dança das cadeiras

A boa fase de audiência do 'Se Liga, Brasil' já provocou uma mudança significativa na Record. Ailton Nasser, o Mineiro, foi avisado nesta quinta (8) que não dirigirá mais o 'Balanço Geral Manhã', que tem perdido frequentemente para o noticioso do SBT. Ele será substituído por Luiz Piratininga, até então gerente de conteúdo de rede. Mineiro, por sua vez, foi deslocado para o núcleo do 'Cidade Alerta'.

Outra dança das cadeiras

Eduardo Caruso - Rafaela Morandi/Record

Eduardo CarusoRafaela Morandi/Record

Por falar em mudanças na Record... Eduardo Caruso, diretor de Jornalismo da emissora no Rio de Janeiro, pediu demissão nesta quinta-feira. Ele, que foi responsável por recolocar o 'Balanço Geral' na disputa pela liderança de audiência, aceitou uma proposta para ser executivo do iG. Seu posto no canal será ocupado por Patrícia Gomes, até então responsável pela Redação de Belo Horizonte.

Contenção de danos

Luciano Huck - Divulgação/TV Globo

Luciano HuckDivulgação/TV Globo

Sem jogos de futebol no domingo e temendo uma derrota acachapante para o clássico paulista da Record, a Globo decidiu apelar para uma contenção de danos em sua grade. O 'BBB 26' voltará a ter um bloco vespertino, mas dessa vez antes do 'Domingão com Huck', que terá a missão inglória de disputar a preferência do público com Corinthians x Palmeiras, em duelo válido pelo Brasileirão.

É POP OU FLOP?

É pop... a decisão do SBT em voltar com 'Chaves' na sua programação diária a partir da próxima segunda-feira (13), na faixa das 13h. Era um imenso erro deixar a série, um dos maiores símbolos de toda a história da emissora, fora do ar ou em horários de pouca relevância.



É flop... a programação reestruturada da TV Gazeta de São Paulo. O 'Mulheres', programa feminino mais clássico do país, chega a marcar 0,0 ponto em vários momentos há semanas. A audiência desastrosa já afastou anunciantes da emissora – que está tentando um gerenciamento de crise nas redes sociais, enviando raros recortes positivos para blogs e páginas de fofoca.