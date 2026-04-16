Marcos Mion - Divulgação/TV Globo

Marcos MionDivulgação/TV Globo

Publicado 16/04/2026 00:00

O ‘Caldeirão com Mion’ voltou a entrar na mira de uma intervenção da Globo. A emissora, nada satisfeita com a fuga de anunciantes do programa e com a imagem cada vez mais arranhada de Marcos Mion, já avalia formas de oxigenar a atração, que está perdendo público ano após ano desde que entrou no ar. Rodrigo Faro, inicialmente contratado apenas para comandar programas na TV por assinatura e no streaming, voltou a surgir como forte candidato para um novo projeto no espaço, que marcaria o seu retorno ao dia que lhe transformou em um dos principais nomes da nova geração.

De olho no ‘patrão’

A Globo mobilizou parte de seu time jurídico para acompanhar de perto a estreia da ‘Casa do Patrão’, primeiro reality show de Boninho desde a sua demissão da emissora. Os executivos da rede temem que o diretor use em seu projeto autoral informações confidenciais da ‘bíblia’ (nome dado ao documento com instruções e recomendações para o formato) do ‘Big Brother’, quebrando uma cláusula de confidencialidade firmada na rescisão de seu contrato. A semelhança física entre o confinamento das duas atrações ainda não foi digerida pelos times da Globo e da Endemol.

Desfalque de última hora

Leo Dias - Divulgação/Band

Leo DiasDivulgação/Band

A bancada de jurados do ‘Troféu Imprensa’, que foi gravado ontem (15) e irá ao ar no próximo dia 26, sofreu uma mudança de última hora. Por conta de um problema pessoal, Leo Dias precisou desfalcar o time da imprensa especializada e precisou ser substituído por Felipeh Campos – coincidentemente, ele teve seu retorno ao SBT oficializado em um comunicado enviado horas antes.

CNN em alta

Elisa - Reprodução/CNN Brasil

Elisa Reprodução/CNN Brasil

Pioneira na distribuição transmidiática dos canais de notícias, a CNN Brasil encerrou o 1º trimestre do ano com 549% mais público que a GloboNews no YouTube. O levantamento, obtido em primeira mão pela Canal D, revela que a emissora teve 332,5 milhões de visualizações na plataforma, contra 51 milhões do canal de notícias da Globo, 258 milhões do SBT News e 217 milhões da BandNews.

É POP OU FLOP?

É pop... a dublagem brasileira da 37ª temporada de ‘Os Simpsons’, finalmente totalmente disponível no Disney+. Em um dos episódios, a equipe nacional trocou uma piada envolvendo o comediante James Corden por uma com o jornalista Leo Dias, muito mais funcional e efetiva para o público local.



É flop... o tratamento da Globo com o Brasileirão Feminino. A emissora, que havia prometido exibir os jogos do campeonato aos sábados, simplesmente não cumpriu com o anúncio feito no lançamento de sua grade anual. Na Band, o torneio tinha amplo destaque (e dava audiência).