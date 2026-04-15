Rato - Reprodução/Site TV Pop

RatoReprodução/Site TV Pop

Publicado 15/04/2026 00:00

Os funcionários da RedeTV! tiveram uma companhia desagradável em um jantar na semana passada: um rato gigante, maior que uma mão masculina humana, foi flagrado feliz e desimpedido pelas dependências do bandejão da emissora, controlado por uma empresa terceirizada. A equipe do canal precisou se unir para abater o animal e finalmente ter paz no seu intervalo de expediente – não foi a primeira vez que um roedor foi encontrado por lá. A RedeTV!, consultada pela Canal D, confirmou o caso, mas disse estar em dia com todas as obrigações sanitárias. A Sapore, terceirizada responsável pelo ambiente, culpa a emissora e diz que a desratização do local é de responsabilidade do contratante.

Menos política, mais esporte

A Jovem Pan estreará na próxima segunda (20), às 17h, o programa esportivo 'Pan na Área', comandado pelos recém-contratados Júlia Ballarini e Felippe Facincani. A nova atração, focada na resenha do universo futebolístico, ocupará metade do espaço atualmente destinado ao jornalístico 3 em 1, comandado por Cassius Zeilmann, e marca mais um capítulo do distanciamento da marca com o gênero “News” na TV por assinatura. A empresa quer, cada vez mais, ser um canal generalista.

Por falar em notícias...

Reinaldo Azevedo - Reprodução/BandNews TV

Reinaldo AzevedoReprodução/BandNews TV

Depois de vários adiamentos, a Band finalmente iniciou as obras nas instalações da BandNews TV. Desde a última segunda-feira (13), toda a programação da emissora está sendo gerada de um estúdio provisório, que reaproveitou partes do cenário antigo da rede. A previsão é de que tudo fique pronto até a segunda quinzena de maio. Enquanto isso, executivos definem se o nome do canal de notícias será mantido na nova fase – outros nomes já estão sendo avaliados há algumas semanas.

Primeira fofoca

Felipeh Campos - Reprodução/SBT

Felipeh CamposReprodução/SBT

Se nada mudar, Felipeh Campos estreará nos próximos dias no 'Primeiro Impacto'. De volta ao SBT, ele deverá assumir um quadro de notícias dos famosos na edição local do jornalístico, exibida das 10h45 às 13h. Ele retomará a parceria que tinha com Marcão do Povo até maio do ano passado e, desta vez, terá também companhia de Ariany Rollim, promovida para a apresentação há alguns dias.

É POP OU FLOP?

É pop... a ida do 'Jornal da Band' para o trio de finalistas de melhor jornalístico do 'Troféu Imprensa'. Ainda que Eduardo Oinegue e Adriana Araújo não ganhem a estatueta, é a consagração de um trabalho construído há vários meses. A dupla, de longe, faz o melhor jornal de todas as TVs abertas.



É flop... a divulgação praticamente inexistente que a Globo está fazendo para 'Guerreiros do Sol', novela das 22h que estreia já no dia 22. Todo mundo já está cansado de saber que as concorrentes da emissora não vivem sua melhor fase, mas isso não justifica tamanho descaso.