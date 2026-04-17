Bom Dia, Alagoas - Reprodução/TV Gazeta de Alagoas

Bom Dia, AlagoasReprodução/TV Gazeta de Alagoas

Publicado 17/04/2026 00:00

A Globo e a TV Gazeta de Alagoas continuam em uma extensa batalha judicial. Impedida de exibir os programas da maior emissora do país desde setembro de 2025, a TV local não mudou o nome de seus jornalísticos, que seguem seguindo o padrão da rede – 'Bom dia Alagoas', 'AL1' e 'AL2'. Os nomes, que haviam sido registrados pela então afiliada, agora são alvo de uma ação movida pela Globo, que alega uso indevido de suas marcas. Em paralelo ao novo processo, as duas emissoras seguem se digladiando no Supremo Tribunal Federal, em uma ação que sequer tem data para ser julgada.

Só mudou a Nathália

Depois do fracasso homérico de Nathália Arcuri em 2021, a RedeTV! decidiu reciclar os projetos da apresentadora com outra influenciadora digital. O canal anunciou nesta quinta-feira (15) a chegada de outra Nathália: a bola da vez é Nathália Oliveira, mais conhecida como Nath Finanças. Ela será o rosto de um reality de economia que a rede colocará no ar no horário nobre ainda neste semestre.

Pilotando

Neila Medeiros - Reprodução/Record

Neila MedeirosReprodução/Record

Com a promoção de Camila Busnello para o posto de nova titular do 'Domingo Espetacular', a revista eletrônica da Record perdeu a sua apresentadora substituta. Mas o posto não ficará vago por muito tempo. A Canal D descobriu que a jornalista Neila Medeiros, âncora de noticiários da emissora no Distrito Federal, já gravou um piloto para o posto, e seu desempenho foi bem avaliado pela diretoria.

Mais 'Chaves', menos notícias

Chaves e Chiquinha - Divulgação/SBT

Chaves e ChiquinhaDivulgação/SBT

A nova gestão do SBT segue focada em recuperar parte das raízes da emissora. A partir deste sábado (18), a edição vespertina do 'SBT Notícias' perderá duas horas de duração, cedendo seu espaço para o retorno do 'Clube do Chaves', que será exibido das 13h às 15h – a atração também terá a exibição de episódios de 'Chapolin'. Mais mudanças na programação vão acontecer já nos próximos dias.

É POP OU FLOP?

É pop... a segunda temporada de 'O Segredo de Um Milhão de Dólares', lançada pela Netflix na última quarta-feira (15). O reality conseguiu voltar ao ar conservando o altíssimo nível de produção de sua primeira bateria de episódios, algo raríssimo para as produções da plataforma de streaming.



É flop... o surto de Tiago Leifert com o público que assiste suas narrações no SBT. O apresentador, que não é nenhum novato, sugeriu aos telespectadores que procurem outro canal se não gostam de seu trabalho. Uma péssima ideia para uma TV que vive um momento de reconstrução.



A Canal D fará uma pausa durante o feriadão e volta a ser publicada na edição de quarta-feira (22) de O DIA. Nos encontramos lá!