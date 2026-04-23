Luciana Gimenez - Reprodução/Redes Sociais

Luciana GimenezReprodução/Redes Sociais

Publicado 23/04/2026 00:00

Não deu para o SBT. Já é possível afirmar que Luciana Gimenez é a nova contratada da Band, inicialmente para apresentar produtos por temporada – a modelo não tem interesse, ao menos por enquanto, em um projeto de longo prazo, como era o 'Superpop'. A contratação só não foi anunciada porque a emissora segue em busca de um formato chamativo, que ocupará as noites de quarta no final do segundo semestre. Além disso, o canal busca uma plataforma de streaming interessada em atuar como co-produtora da atração, como já acontece com o 'MasterChef' e o 'Pesadelo na Cozinha'.

Temporada de renovações

Com o fim do 'BBB 26', a Globo iniciou oficialmente tratativas para renovar contrato com os ex-participantes avaliados internamente com maior potencial criativo e comercial. Ana Paula Renault, como antecipado pela Canal D, é o principal alvo da rede, que também planeja a manutenção de nomes como Jonas Szulbach, Milena Lages e Samira Sagr em seu casting pelo menos até o 'BBB 27'.

Mais tempo ao vivo

SBT News - Reprodução/SBT News

SBT NewsReprodução/SBT News

No ar há quase 6 meses, o SBT News ampliou ainda mais o seu tempo de programação ao vivo. O canal reestruturou sua programação dos finais de semana, aumentando o espaço de produções próprias e diminuindo as faixas destinadas para a transmissão simulcast do SBT e de produtos locais de entretenimento. O 'SBT Notícias 1ª Edição', por exemplo, agora é exibido apenas para a TV aberta.

LED + chroma = inovação?

Ana Paula Araújo - Reprodução/TV Globo

Ana Paula AraújoReprodução/TV Globo

Anunciado com pompa pela Globo como um grande marco na história do 'Bom dia Brasil', o novo cenário do telejornal nada mais é do que uma mistura de telões com chroma-key, tecnologias que já são amplamente utilizadas por outros programas da emissora, pelo SBT e pela RedeTV!. O matinal comandado por Ana Paula Araújo estreará a sua nova fase na manhã da próxima segunda, dia 27.

É POP OU FLOP?

É pop... a reapresentação de 'Sortilégio', que estreou semana passada no SBT. Escalada pela nova cúpula da emissora, a novela não está fazendo feio e conseguiu segurar os índices deixados pela reta final de 'Coração Indomável', assegurando a terceira colocação em boa parte dos capítulos.



É flop... a temporada de 'Pesadelo na Cozinha'. O ciclo até começou promissor, mas há pelo menos quatro episódios entrou em um loop de proprietários única e exclusivamente interessados em ter divulgação gratuita na Band e na HBO Max. Restaurantes que apareceram na atração, inclusive, já foram alvo de batidas da vigilância sanitária – e reprovados – depois de seus episódios irem ao ar.