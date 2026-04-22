Patricia Abravanel - Divulgação/SBT

Patricia AbravanelDivulgação/SBT

Publicado 22/04/2026 00:00

Sucesso da MTV no final do século passado, o ‘Rockgol’ é a principal inspiração de um novo projeto do SBT. A Canal D apurou que o canal, para intensificar a divulgação da transmissão da Copa do Mundo, promoverá um torneio futebolístico entre as equipes dos programas da emissora. A Copinha SBT começa a ser gravada na próxima semana e os jogos serão exibidos nas noites de domingo, durante o ‘Programa Silvio Santos’. Se nada mudar, a primeira partida já irá ao ar no final deste mês.

Final amargo

O ‘BBB 26’ saiu de cena na noite de ontem (21) como um fenômeno nas redes sociais, mas deixou a desejar na audiência televisiva. O reality show da Globo teve apenas 16,7 pontos de média geral na Grande São Paulo, região referencial para o mercado publicitário. São cinco décimos a mais do que o obtido no ano passado. O contexto, no entanto, é relevante: a temporada de 2025 herdou público de ‘Mania de Você’, maior fracasso da história das novelas das 21h, enquanto a edição deste ano teve o lead-in de ‘Três Graças’, que não raramente entrega números próximos da casa dos 30 pontos.

Nada se cria...

Casa do Patrão - Divulgação/Record

Casa do PatrãoDivulgação/Record

Aumentando a lista de semelhanças que está sendo montada pelas equipes do jurídico da Endemol (dona do formato ‘Big Brother’) e da Globo, Boninho terá um Big Day para chamar de seu na Record. Durante os intervalos comerciais da programação de amanhã (23), a emissora divulgará a lista definitiva de participantes da ‘Casa do Patrão’, que estreia na noite da próxima segunda, dia 27.

Sinal vermelho

Sorteio loteria - Divulgação/Caixa

Sorteio loteriaDivulgação/Caixa

Depois de meses renegociando seu contrato com as loterias da Caixa, a RedeTV! acabou ficando sem nada. A transmissão dos sorteios, que era responsável pelo maior faturamento da programação do canal de Amilcare Dallevo Jr., passou para a mão do Grupo Globo, que exibirá a extração dos números diariamente, no portal de notícias G1 e nos canais do conglomerado no YouTube.



É POP OU FLOP?

É pop... a sensibilidade de Tadeu Schmidt em lidar com o seu próprio luto e com o luto de Ana Paula Renault na reta final do ‘BBB 26’. O apresentador, duramente criticado durante boa parte da temporada do reality show, conseguirá sair maior do que entrou justamente pelos últimos dias.



É flop... a terceira temporada de ‘Perfil Falso’, que a Netflix disponibilizou na semana passada. A trama, que teve um início promissor, virou uma versão muito piorada de ‘Verdades Secretas’, que fez sucesso na Globo há alguns anos. Não perca o seu tempo assistindo.