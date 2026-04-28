Patricia Abravanel - Divulgação/SBT

Patricia AbravanelDivulgação/SBT

Publicado 28/04/2026 00:00

Com as atenções do primeiro semestre voltadas para a cobertura da 'Copa do Mundo', o SBT concentrará seus esforços em trazer novidades para o segundo semestre. A nova gestão da emissora está em busca de formatos e novos programas para reforçar a grade de programação principalmente a partir de agosto, mês em que a emissora completará 45 anos no ar. A ideia é que os jogos do torneio, especialmente as partidas do Brasil, sirvam de janela para divulgar alguns dos novos produtos da rede que, desta vez, trabalha com os pés no chão e com metas tecnicamente possíveis.

Escanteado

Com as chegadas de Nath Finanças e Babi Xavier, a RedeTV! reduzirá drasticamente o espaço do 'Operação de Risco' em sua grade de programação. Atualmente exibido quatro vezes por semana, nas noites de terça, quinta, sexta e sábado, o policialesco comandado por Jorge Lordello ficará apenas com a sua edição inédita (aos sábados) e com a reapresentação nas sextas-feiras.

Estreia aprovada

Além do Tempo - Divulgação/TV Globo

Além do TempoDivulgação/TV Globo

Uma boa história nunca envelhece – ao menos é a conclusão possível com a análise do Ibope do primeiro capítulo de 'Além do Tempo'. O folhetim voltou ao ar na Globo nesta segunda-feira (27) com 12,4 pontos de média em São Paulo, 13,3 no Rio de Janeiro e 12,5 no Painel Nacional de Televisão, aumentando significativamente a audiência da faixa horária (a novela foi ao ar das 14h42 às 15h36).

Discordo, craque

Neto - Reprodução/Band

NetoReprodução/Band

Esfriou na Band a ideia de dar um bloco nacional para a edição paulistana 'Os Donos da Bola', liderada pelo ex-jogador Neto. Até poucas semanas atrás, tudo caminhava para que o esportivo passasse a ocupar a primeira hora do 'Melhor da Tarde', indo ao ar nacionalmente das 14h30 às 15h. Até aqui, no entanto, não houve viabilidade comercial para colocar o plano em prática.

É POP OU FLOP?

É pop... a novela 'Domênica Montero', do SBT. Em menos de um mês no ar, o folhetim conseguiu reverter a tendência de queda da faixa de novelas mexicanas no horário nobre. Em algumas cidades, a produção já rivaliza com a Record pela vice-liderança em sua faixa horária.



É flop... a técnica do Disney+ com as transmissões ao vivo não-esportivas. O live streaming do 'Troféu Imprensa' tinha definição digna de streaming clandestino, assim como o recém-lançado pay-per-view da 'Casa do Patrão'. Não é uma plataforma barata para deixar a desejar dessa forma.