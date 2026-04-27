JP Vergueiro - Reprodução/Band

JP VergueiroReprodução/Band

Publicado 27/04/2026 00:00

A Band voltou a debater a criação de um novo programa matinal para ocupar o espaço atualmente preenchido pelo ‘Bora Brasil’. Com faturamento e audiência abaixo das expectativas, o jornalístico virou um problemão para a emissora – nem mesmo os seus apresentadores se dão bem, obrigando o canal a criar 'blocos' dentro do telejornal para que o trio de âncoras não precisa conviver. A Canal D apurou que a rede quer criar uma revista eletrônica, nos moldes dos extintos ‘Dia Dia’ (1987) e ‘Aqui na Band’ (2019). Para o canal, há o consenso de que mesmo se o ibope for igual, uma revista terá mais possibilidades de faturamento com quadros patrocinados e ações de merchandising.

Fogueira das vaidades

A chegada de Babi Xavier para apresentar um novo reality show na RedeTV! deixou muita gente na emissora de cabelo em pé. Não são poucos os que se sentem preteridos pela nova contratada e que estão se sentindo traídos pelo comando da rede. No início do ano, várias estrelas da casa foram chamadas pela alta cúpula e questionadas sobre o que queriam de fazer ao longo deste ano. Até aqui, os pedidos estão sendo acatados, mas os projetos estão indo para as novas contratações...

Não colou

Tom Cavalcante - Divulgação/Record

Tom CavalcanteDivulgação/Record

Depois de fracassar pelas mãos de Silvio Santos (1930-2024), o ‘Boom!’ também se firmou como um fracasso de público na Record. No final de semana em que completou dois meses no ar, o game show de Tom Cavalcante chegou a ficar em 4º lugar de audiência na Grande São Paulo, atrás até mesmo da Band. Até aqui, a atração tem tido resultados semelhantes aos obtidos pelo ‘Cine Maior’, mas custando mais aos cofres do canal. Não será uma surpresa se o programa não tiver vida longa.





Central da Copa (no SBT)

Tiago Leifert - Divulgação/TV Globo

Tiago LeifertDivulgação/TV Globo

Tiago Leifert não narrará os jogos do Brasil, mas ainda assim terá papel importante na cobertura do país na Copa do Mundo. Nos dias em que a seleção brasileira estiver em campo, ele apresentará um grande pré-jogo na programação do SBT, seguindo o mesmo molde da ‘Central da Copa’, criada por ele na Globo. A ideia é que o programa seja, além de informativo, bem-humorado e dinâmico.

É POP OU FLOP?

É pop... o ‘Troféu Imprensa de 2026’. Com premiações mais próximas da realidade do que no ano anterior, o evento do SBT teve uma de suas melhores edições dos últimos tempos. Celso Portiolli e Patricia Abravanel dispensam maiores comentários: os dois dão um verdadeiro show juntos.



É flop... o novo cenário do ‘Bom Dia Brasil’, que estreia na manhã de hoje (27). Se prepare para um verdadeiro show de horrores, com linhas em realidade aumentada saltando na tela em todos os momentos e um grotesco globo terrestre 3D na previsão do tempo.