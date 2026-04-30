Willian Leite e Fabiana Oliveira - Edu Moraes/Record

Willian Leite e Fabiana OliveiraEdu Moraes/Record

Publicado 30/04/2026 00:00

A Record não sabe o que fazer para melhorar a audiência do 'Balanço Geral Manhã'. Depois de ter mudado a direção e a linha editorial do noticioso, a emissora decidiu mudar também a apresentação do jornalístico que abre a sua programação. Willian Leite e Fabiana Oliveira, que comandavam o formato em dupla, foram separados desde a manhã de ontem (29). A decisão, tomada às pressas na tarde da última terça-feira (28), já foi tomada pensando em prevenir uma segunda derrota mensal para o SBT — o recém-estreado 'Se Liga, Brasil' ficou em segundo lugar na média de abril. Agora, Leite comanda o matinal das 5h às 7h, enquanto Fabiana fica no ar das 7h às 8h30.

Bateu a crise

Anunciada com pompa pela RedeTV!, a volta do 'TV Fama' para os cinco dias úteis da semana durou pouco. A partir do próximo dia 21, o mais tradicional jornalístico de celebridades do país deixará de ser exibido nas noites de quinta-feira. A emissora, com os cofres enfraquecidos pela saída das loterias da Caixa, vendeu a faixa horária do programa para um bingo.

De Luciana para Renato

Renato Ambrósio - Reprodução/Band

Renato AmbrósioReprodução/Band

Há algumas semanas, a Canal D publicou que a Band preparava um programa dominical para Luciana Gimenez com os mesmos moldes dos megashows da televisão da Argentina. A ideia não foi abortada, mas mudou de mãos: o formato sairá do papel pelas mãos de Renato Ambrósio, do 'Viva Sorte', e irá ao ar das 18h às 20h. Ambrósio se considera uma espécie de “sucessor espiritual” de Silvio Santos, morto em 2024.

Passaia em Curitiba

Passaia - Divulgação/Record

PassaiaDivulgação/Record

Por falar em 'Balanço Geral'… a Canal D apurou que a edição paulistana do 'Balanço Geral', comandada por Eleandro Passaia, passará a ser exibida para Curitiba nas próximas semanas. A RIC, afiliada da Record na região, reduzirá o espaço do noticiário local para retransmitir a versão de São Paulo. Passaia teve uma longa e exitosa passagem pela Rede Massa, parceira do SBT na cidade, em que chegou a ser líder de audiência no horário do almoço.

É POP OU FLOP?

É pop… a performance de Leandro Hassum como apresentador da 'Casa do Patrão'. Desajeitado e sem costume algum com o formato, e menos ainda habituado ao cotidiano de um reality show, ele virou um alívio cômico para a pitoresca e confusa criação do diretor Boninho.



É flop… as constantes mudanças editoriais no 'Encontro com Patrícia Poeta'. Em um dia, o matinal parece uma versão global do 'Cidade Alerta'. No outro, é mais feminino do que o 'Mais Você'. É impossível criar identidade e consolidar público desse jeito.