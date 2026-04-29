Boninho - Reprodução/Record

BoninhoReprodução/Record

Publicado 29/04/2026 00:00

Enquanto o jurídico da Globo continua confrontando as semelhanças da 'Casa do Patrão' com o 'BBB', a diretoria da emissora está dando risada do material colocado no ar por Boninho na primeira noite de seu primeiro formato autoral de confinamento desde que foi demitido da emissora. A rede até fez uma estratégia de guerrilha, ajustando os horários de 'Três Graças' e do 'Jornal Nacional', mas acabou sendo surpreendida negativamente com a audiência ruim do programa. Para um importante chefão do canal, a precária qualidade técnica aliada ao ibope fraquíssimo comprovou o óbvio: o mago dos realities só virou o mago dos realities por conta dos investimentos e do chão de fábrica da Globo.

Novos ajustes na Record

Com o terceiro lugar na média de abril praticamente irreversível, a Record decidiu promover mais ajustes no 'Balanço Geral Manhã'. Além da troca de direção do jornalístico, antecipada em primeira mão pela Canal D, a emissora deu uma guinada editorial no noticioso, que passou a focar mais em conteúdos policiais, escanteando pautas de prestação de serviços. O apresentador Willian Leite foi orientado a ter uma postura mais enérgica para deixar o formato mais dinâmico e atrativo.

Faturando, mas depende

Leandro Hassum - Reprodução/Record

Leandro HassumReprodução/Record

A 'Casa do Patrão' estreou nesta segunda-feira (27) com duas cotas de patrocínio comercializadas, uma delas para uma famosa rede de supermercados. A marca em questão operará um minimercado dentro do confinamento do reality show da Record e poderá, ao seu critério, expor qualquer outra marca ali dentro, em negociações que não vão acrescentar 1 centavo ao bolso da emissora e da Disney. No 'BBB', só são expostos produtos que pagaram um valor de merchandising para a Globo.

Sem helicóptero

Helicóptero da Band - Divulgação/Band

Helicóptero da BandDivulgação/Band

A Band aposentou de vez o uso de imagens de helicópteros em seus jornalísticos. A emissora já estava sem serviços aéreos desde dezembro do ano passado, quando um helicóptero que sobrevoava São Paulo para o 'Brasil Urgente' fez um pouso de emergência e acabou destruído. Agora, a rede concentrará seus investimentos em drones, mas apenas quanto estritamente necessário.

É POP OU FLOP?

É pop... o 'Em Família com Eliana'. Apesar da comercialização abaixo das expectativas, é impossível ignorar o fato de que, contrariando todas as expectativas, a atração continua indiscutivelmente líder em sua faixa desde a estreia. Muitos tentaram frear Celso Portiolli, mas até aqui, só ela conseguiu.



É flop... os telejornais da GloboNews. Depois de uma fase em que toda a programação do canal de notícias foi transformada no 'Em Pauta', agora todos os jornalísticos da rede têm exatamente o mesmo desenho do 'Estúdio i'. Falta personalidade e, principalmente, pluralidade no elenco da rede.