Dudu Camargo - Reprodução/Record

Dudu CamargoReprodução/Record

Publicado 06/05/2026 00:00

Oficialmente derrotada pelo 'Se Liga, Brasil' no mês de abril, a Record decidiu adotar uma política de tolerância zero com o 'Balanço Geral Manhã'. A emissora afastou o apresentador Willian Leite (oficialmente, a TV diz que ele está de férias) e entregou o jornalístico para Dudu Camargo, que passa a dividir o comando da atração com Fabiana Oliveira já a partir de hoje (6). A mudança às pressas tem motivo: além de vice-líder em São Paulo, o jornalístico do SBT também assumiu o segundo lugar no ibope nacional – nesta segunda (4), a rede ficou com a medalha de prata das 6h às 8h30 no PNT.

Caixa 2

Uma executiva de um importante canal de notícias foi dispensada no final da semana passada, depois de uma longa investigação interna. A emissora descobriu que a agora ex-funcionária era a cabeça de um sofisticado esquema de desvio de dinheiro: ela fraudou durante anos a assinatura de um dos acionistas da empresa para liberar pagamentos para terceiros. A mutreta, que durou anos, só foi descoberta depois da delação de um outro ex-funcionário, que não aceitou um “agrado” da ex-chefe para deixar o assunto no sigilo – prática recorrente da demitida entre seus colaboradores.

Em boa fase

Ratinho - Reprodução/SBT

RatinhoReprodução/SBT

O SBT terminou o mês de abril com um crescimento significativo de audiência no horário nobre. A emissora conseguiu diminuir sua distância para a Record e, em alguns slots, retomou o posto de segunda rede mais assistida no horário que concentra a maior parte dos investimentos do mercado publicitário. O canal, inclusive, anunciará em breve mais uma novidade para a sua grade noturna.

RedeTV! divide opiniões

Amilcare Dallevo Jr. e Daniela Albuquerque - Reprodução/Redes Sociais

Amilcare Dallevo Jr. e Daniela AlbuquerqueReprodução/Redes Sociais

O rompimento da RedeTV! com o Ibope, antecipado pela Canal D de ontem, foi o assunto do dia nas demais emissoras e em agências de publicidade. Boa parte dos executivos do mercado avaliam que o canal de Amilcare Dallevo Jr. foi extremamente corajoso não só em romper o contrato, mas em emitir uma nota confirmando sua insatisfação com a medição. Outros, no entanto, consideram o movimento da rede insano, fruto de um movimento impensado e que dificilmente se sustentará.

É POP OU FLOP?

É pop... a performance de Mauro Naves como apresentador do 'Galvão FC'. Convocado para substituir o veterano, afastado para uma cirurgia, o repórter deu uma nova cara para a atração, que ficou mais séria e dinâmica. E a audiência correspondeu: foi a 2ª maior média do programa do SBT.



É flop... a 'Casa do Patrão'. Já dá para dizer que não há milagre para o projeto autoral de Boninho. É nítido que nem mesmo ele sabe o que está fazendo: regras são inventadas e alteradas a todo momento, sem critério algum. É um formato apático e que agonizará por mais quase 80 dias no ar.