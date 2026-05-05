Amilcare Dallevo Jr. - Reprodução/RedeTV!

Amilcare Dallevo Jr.Reprodução/RedeTV!

Publicado 05/05/2026 00:00

A RedeTV! não é mais cliente dos serviços do Ibope. Depois de 26 anos de parceria com o instituto, a emissora de Amilcare Dallevo Jr. não chegou a um acordo para renovar seu contrato com a empresa. Desde o dia 1º, ela não tem mais acesso aos dados do público em realtime, tampouco aos índices consolidados, historicamente divulgados no dia útil subsequente. A Canal D entrou em contato com a emissora, que confirmou a rescisão de seu vínculo com a medidora de audiências.

Insatisfação generalizada

A RedeTV! foi a primeira das grandes TVs a ter coragem de romper com o Ibope. Nas últimas semanas, os executivos do canal apontaram um problema crônico na relação custo-benefício dos produtos oferecidos pela empresa – como por exemplo o baixo número de lares aferidos em todo o país, além das constantes falhas na aferição em tempo real. Os pontos apontados pelo canal são compartilhados também por outras redes, mas nenhuma delas havia tido coragem para iniciar o divórcio com a medidora. Há um risco, por sinal, dela apenas ter sido a primeira.

Novidades na CNN

Bastidores CNN - Reprodução/CNN Brasil

Bastidores CNNReprodução/CNN Brasil

A CNN Brasil se prepara para lançar um novo cenário para os seus conteúdos gerados no Distrito Federal, como o jornal diário 'Bastidores CNN'. O canal de notícias providenciou a instalação de um telão de última geração na cidade, que até então contava apenas com três ambientes: um banner gigante impresso, um cenário de vidro e um estúdio com vista para a Redação. A estreia da novidade acontecerá neste mês – pilotos no novo cenário estão sendo gravados desde a semana passada.

Reformulando

Patrícia Poeta - Reprodução/TV Globo

Patrícia PoetaReprodução/TV Globo

A Globo sumiu com o último vestígio de Mariano Boni de seus programas matinais. As tarjas com a hora certa e a previsão do tempo, criadas pelo ex-executivo para o 'Encontro' e o 'Mais Você', foram substituídas por GCs que falam apenas sobre o conteúdo que está no ar naquele momento. A novidade é parte de um processo para suavizar o conteúdo das revistas eletrônicas, internamente vistas como muito jornalísticas e pouco femininas – a ordem é focar mais no entretenimento.

É POP OU FLOP?

É pop... a exibição do 'Clube do Chaves' nas tardes de sábado do SBT. Em menos de 1 mês no ar, a série já conseguiu incrementar os índices de audiência da emissora, impulsionando também a sessão de filmes 'Cinema em Casa', que passou a fazer dobradinha com os seriados mexicanos.



É flop... o 'Balanço Geral Manhã', da Record. O jornalístico só tem perdido público a cada mudança mirabolante promovida pela cúpula da emissora, nitidamente incomodada com o crescimento do SBT no confronto com o noticioso. A diferença, que era pequena, está ficando cada vez maior.