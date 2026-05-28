Vini Jr. - Reprodução de vídeo

Vini Jr. Reprodução de vídeo

Publicado 28/05/2026 07:13

Rio - Jogador da Seleção, Vini Jr. revelou que não pretende fazer nada ligado ao futebol depois de sua aposentadoria dos campos e comentou a vontade de ser pai, em entrevista ao jornalista Casimiro Miguel, publicada no canal do YouTube da Cazé TV. O craque, ainda, disse como seria "seu dia perfeito" aposentado.

"Você quer trabalhar com futebol ainda quando parar?", quis saber Casimiro Miguel. "Não, não quero ver, não quero jogar", reagiu Vini, na entrevista divulgada na última terça-feira (26).

"Como é o dia perfeito do Vini Jr. aposentado?", quis saber o jornalista. "Quero ter filhos! Acordar às 7h, jogar um golfe, essas coisas de rico, morando em Miami, Los Angeles, não sei. Quero morar cada mês em cada lugar, cada três meses, dois meses, vou ver ainda, estou planejando. Tem tempo", declarou ele, com bom humor.

"Voltei do golfe, vou estar ali com os meus filhos, tudo mais, almoço e padelzinho (dinâmica mistura de tênis e squash)... Voltar para casa, ficar mais um tempinho com os meus filhos. Futebol só com eles, ficar brincando só com eles", complementou.

VEJA: Após término com Virgínia, Vini Jr. revela que quer ter filhos pic.twitter.com/DoCcn0xYLe — Alfinetei (@ALFINETEI) May 28, 2026 O jogador, ainda, disse que alguns jogos com os amigos farão parte do seu dia a dia e declarou: "morando lá nos Estados Unidos, vou ver um NBA, sempre lá (na primeira fila)".

Vale lembrar que Vini Jr. está solteiro. O fim do relacionamento dele com Virginia Fonseca foi anunciado pela influenciadora no último dia 15. Na ocasião, ela afirmou que não negociava o “inegociável”. Dias depois, o atleta se pronunciou sobre o assunto e agradeceu o período que viveu ao lado da influenciadora.