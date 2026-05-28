Gracyanne Barbosa - Reprodução de vídeo

Gracyanne Barbosa Reprodução de vídeo

Publicado 28/05/2026 08:28

Rio - Gracyanne Barbosa, de 42 anos, abriu o jogo sobre a vida íntima com o namorado, o empresário Gabriel Cardoso, de 35. Em entrevista à Maya Massafera, a musa fitness disse que tem a libido alta, expôs o que deixa ela "emocionada" e revelou a frequência sexual com o amado. Os dois estão juntos desde janeiro.

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"Quando você está aqui com ele, você faz amor todo dia?", quis saber Maya. Gracy concordou. "Você transa todo dia? Uma hora por dia? Trinta minutos? Dez?", perguntou Massafera, surpresa. "Depende do dia... Eu estou sempre superanimada. Eu tenho muita energia, admitiu a ex-BBB. "Acho que quando você está apaixonada, você quer o tempo inteiro", acrescentou.

Gracy, ainda, revelou que fica excitada ao ver o amado falando sobre trabalho. "Nem devia falar isso, é muito pessoal, mas (quando) ele está no telefone falando sobre a empresa e o trabalho (com alguém), eu fico 'emocionada', porque acho ele inteligente". Maya aproveitou o momento para matar a curiosidade: "Mas já fez alguma vez?". A musa fitness entregou: "Não, mas gostaria".

Na entrevista, a influenciadora recordou uma viagem que fez com Gabriel para as Ilhas Maldivas e disse que os dois fizeram "muitas horas" de amor. "Uma viagem de um casal, ainda mais no começo, para Maldivas... São muitas horas. Acho que sim (mais de cinco horas de amor, em um dia todo). É uma viagem romântica, que você está apaixonada".

Questionada sobre a vontade de ter filhos, a ex-mulher de Belo apontou o desejo de ser mãe: "Não tinha vontade. Antes, no meu antigo relacionamento, estava naquele corre de trabalho... Eu não queria ter um filho para outra pessoa cuidar. Então, não passava pela minha cabeça. Também não tinha uma imagem tão família, de disponibilidade de tempo, porque se fosse para ter um filho não gostaria que fosse igual foi comigo e com minha irmã. A gente quase não via meu pai...".

"Tinha esse sonho romantizado de família, pai e mãe junto. Antes, não dava. Hoje com o Gabriel, é uma outra logística, ele tem um outro pensamento. Ele tem vontade de ser pai e acredito que vai ser um grande pai. Com ele, tenho vontade", complementou.

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