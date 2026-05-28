Anitta - Jhuan Martins / Divulgação

Anitta Jhuan Martins / Divulgação

Publicado 28/05/2026 07:41

Rio - Anitta está confirmada na próxima temporada do "Estrelas da Casa", reality musical da TV Globo, com lançamento previsto para agosto. Na atração, a Poderosa assumirá um papel inédito. Ela vai compartilhar sua experiência e apoiar na formação do próximo grupo musical do Brasil.

"Acho que eu vou ter muito a acrescentar, muito a ajudar essa galera, que eu quero ver bombar quando sair desse confinamento, desse programa que é super enriquecedor para todo mundo que trabalha com música", disse a artista.

E VAI TER MAIS ANITTA NA MINHA TELINHA SIM! Estrelas a gente faz em casa, certo? E a @Anitta é Estrela da minha casa desde sempre! Por isso, ela mesma vem contar pra vocês, direto da #GloboNoRio2C, sobre mais uma parceria incrível da patroa com a gente, agora no #EstrelasDaCasa!… pic.twitter.com/gWYOLkCWWt — TV Globo (@tvglobo) May 27, 2026

Comandada por Ana Clara, a atração mostrará todas as etapas de criação, desenvolvimento e lançamento desses novos artistas, que vão formar um grupo. Vale lembrar que o cantor Luca foi o grande vencedor da primeira temporada do 'Estrela da Casa'. Já Thainá Gonçalves levou a melhor na segunda edição.

Outra novidade envolvendo a cantora é que ela será protagonista de uma produção do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, que ainda não teve o título definido. Na história, ela dará vida a Nina, uma jovem que sai do Rio de Janeiro rumo a uma pequena cidade do Sul, depois da morte da avó, para buscar um recomeço. A personagem, então, conhece Pedro (Kelner Macedo), e muda sua visão sobre amor, amizade e futuro.

"Um filme que foi feito com muito carinho, com muita delicadeza, muito bom gosto. Pra mostrar pra todos os jovens que é possível você se sentir especial. Um filme que fala sobre amores, sobre relações entre amigos, entre família, sobre dar valor às pequenas coisas da vida", afirmou Anitta, em um vídeo publicado no perfil do X, antigo Twitter, da emissora, nesta quarta-feira (27).

PRECISO FALAR MAIS ALGUMA COISA?! Senhoras e senhores, direto da #GloboNoRio2C, vem aí a nova produção do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, que marca a estreia da cantora Anitta como protagonista! Ela mandou um recado especial direto da leitura dos roteiros, e eu já tô… pic.twitter.com/tilwM33eMo — TV Globo (@tvglobo) May 27, 2026

As gravações começam na segunda-feira (1°). Valentina Herszage, Regina Casé, Felipe Frazão e Maria Gladys também fazem parte do elenco do filme.