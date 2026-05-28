Carol Celico - Reprodução de vídeo

Carol CelicoReprodução de vídeo

Publicado 28/05/2026 09:47 | Atualizado 28/05/2026 09:59

Rio - Carol Celico se manifestou através do Instagram, nesta quinta-feira (28), sobre uma antiga notícia fake news relacionada ao término do casamento com o ex-jogador Kaká, em 2015. A empresária negou ter dito que colocou um ponto final no casamento com o atleta por ele ser "perfeito demais" e afirmou que, após ser alvo de críticas há anos, decidiu usar "instrumentos legais" para se defender.

"Por muito tempo eu fiquei em silêncio. Mas agora vi que eu não deveria ficar mais. Não. Nunca falei que eu me separei do Kaká, do pai dos meus filhos mais velhos, porque ele era perfeito demais. Isso é uma mentira. Você deve ter visto essa frase, como um meme contra mim", iniciou Carol.

Em seguida, ela explicou como a história surgiu. "Isso surgiu em tabloides estrangeiros, como uma interpretação de uma jornalista de uma entrevista que eu dei em 2022. Mas essas não são palavras minhas e nunca foram. Essa legenda foi replicada em inúmeros sites, tanto no Brasil como no mundo todo, como se fosse uma citação minha, com aspas e tudo, como se eu tivesse dito isso. Isso nunca aconteceu".

Na época, Carol estava grávida do caçula. "Essa história começou a circular, eu tava grávida. Grávida de nove meses do meu filho mais novo. Cuidando dos meus filhos mais velhos, trabalhando muito na minha empresa... Aí acordo um belo dia e leio essa mentira. Para muitas pessoas pode parecer uma besteira, mas imagina. Depois de reconstruir minha família, estar grávida, feliz... Eu fui muito xingada, muito criticada. Recebi ataques misóginos e violentos. A minha imagem foi usada pra vender curso, produto, gerar engajamento e discursos machistas. Isso está acontecendo até agora".

"Mais de uma década depois que eu me separei, anos depois dessa frase chegar no mundo inteiro, eu vejo o assunto voltando, a mentira voltando, como se isso fosse parte da minha história. Mas não é. E ser atacada, injustiçada, usada por algo que você não falou é uma das coisas mais frustrantes que existe. A gente fica sem chão até pra gente se defender. E não fui só eu afetada. As duas famílias foram afetadas sem merecer isso. E eu tentei resolver isso de outras formas, mas isso não se resolveu", completou.

Carol, por fim, revelou que tomará medidas legais em relação ao caso. "Então eu decidi fazer o que eu deveria ter feito há bastante tempo, usar instrumentos legais para me defender e parar de vez com essa mentira. E esse posicionamento é sobre os meus valores pessoais que são idôneos, que não dão espaço a nenhum tipo de misogenia ou fake news. Quem define Quem somos? Somos nós mesmos. E eu sou mulher, mãe e profissional. Eu imaginei que um dia eu teria que vir falar sobre isso, mas eu tomei meu tempo para ser na forma certa e no momento certo. E por isso, muito obrigada por me escutarem".



O relacionamento de Carol e Kaká chegou ao fim em 2015 após dez anos. Juntos, os dois tiveram dois filhos, Luca e Isabella. Atualmente, ela é casada com o empresário Eduardo Scarpa, com quem tem Rafael. Já Kaká mantém uma união com a influenciadora Carol Dias. Eles têm duas meninas: Esther e Sarah.

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