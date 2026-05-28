Luana Piovani chama Tiago Leifert de 'imbecil total' - Reprodução / Instagram

Luana Piovani chama Tiago Leifert de 'imbecil total'Reprodução / Instagram

Publicado 28/05/2026 10:56

Rio - Luana Piovani criticou Tiago Leifert após o jornalista sair em defesa de Virginia Fonseca nas redes sociais. A atriz compartilhou, em seu perfil no Instagram, um vídeo da apresentadora Duda Menegheti, da DiaTV, que contestava as falas do ex-global sobre a influenciadora.

Ao publicar o conteúdo, Luana disparou contra Leifert. “Esse cara é um imbecil total. Ele já desocupou? Achei que ele estivesse ocupado ainda. Deem um gato para ele”, escreveu a atriz.

A reação aconteceu após Tiago Leifert comentar a repercussão em torno da contratação de Virginia Fonseca como repórter especial do programa Domingão com Huck durante a Copa do Mundo.

Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, o apresentador afirmou que parte das críticas direcionadas à influenciadora tem teor machista. Segundo ele, Virginia não exercerá uma função jornalística tradicional, mas participará da cobertura voltada ao entretenimento.

“Ela vai fazer entretenimento, frufu, culinária e o entorno do estádio. Ela é uma repórter especial do Domingão com Huck, como o Padre Fábio de Melo já foi, nunca ninguém falou nada”, declarou.

Na sequência, Leifert também afirmou que alguns comentários feitos sobre Virginia ultrapassaram o limite da crítica profissional. O apresentador relembrou uma fala direcionada à influenciadora e apontou machismo nas reações.

“Com mulher é muito machão, né? […] Machista no ar, ninguém fala. Agora diz que uma mulher adulta não consegue concatenar duas frases e silêncio. Aí o machismo não existe mais. Muito machão com mulher”, acrescentou.

A participação de Virginia Fonseca na cobertura da Copa do Mundo virou assunto nas redes sociais desde o anúncio da Globo. Enquanto parte do público celebrou a escolha da influenciadora, outros internautas questionaram a decisão da emissora.