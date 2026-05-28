Letícia Colin se posiciona a favor da PEC contra a escala 6x1 no BrasilReprodução / X
“Queria saber de você qual foi a última vez que você descansou, que você teve, assim, um dia inteiro para você, ou então para o seu filho, ou então para a sua cabeça, para a sua saúde mental”, disse Letícia no início do vídeo publicado no Instagram, nesta quarta-feira (27).
A atriz criticou o impacto da rotina sobre os trabalhadores. Para ela, o modelo aprisiona pessoas em uma dinâmica de exaustão, com pouco espaço para estudar, se divertir, sonhar, conviver com a família ou simplesmente descansar. “Tempo é dignidade. E tempo virou um benefício apenas dos mais ricos, dos donos das empresas. Então, vamos mudar isso”, declarou.
Ao fim de sua fala, Letícia também direcionou o público para o site "Brasil Quer Mais Tempo". Na página, a campanha afirma que a proposta foi aprovada na Câmara e que “agora a pressão é no Senado”, além de convidar os usuários a se cadastrarem para receber alertas e acompanhar novas mobilizações.
A escala 6x1 é um projeto político. Um sistema que foi criado pra manter o trabalhador exausto, sem saúde mental, sem viver em família, sem estudar, sem poder ter lazer.— Letícia Colin (@LeticiaColin) May 27, 2026
E os donos das empresas? Cada vez mais ricos.
Tempo é dignidade pra existir. pic.twitter.com/zEpOLMOQbr
A manifestação aconteceu em meio ao avanço da discussão no Congresso. Nesta quarta-feira (27), a Câmara dos Deputados aprovou, em dois turnos, a PEC que prevê o fim da escala 6x1 e a redução da jornada máxima para 40 horas semanais. Com a aprovação, o texto segue para análise do Senado Federal.
Antes disso, a comissão especial da Câmara já havia aprovado a proposta por 34 votos a 4. O texto prevê uma transição em duas etapas para a redução da jornada de trabalho, que hoje é de até 44 horas semanais.
A proposta em discussão é a PEC 8/2025, apresentada pela deputada Erika Hilton (PSOL-SP) e outros parlamentares. O texto altera o artigo 7º da Constituição para tratar da redução da jornada de trabalho no país.
Nas redes sociais, o vídeo de Letícia foi compartilhado junto a uma legenda em que a atriz chamou a escala 6x1 de projeto político. “Tempo é dignidade pra existir”, escreveu.