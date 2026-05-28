Letícia Colin se posiciona a favor da PEC contra a escala 6x1 no Brasil - Reprodução / X

Letícia Colin se posiciona a favor da PEC contra a escala 6x1 no BrasilReprodução / X

Publicado 28/05/2026 13:37

Rio - Letícia Colin se posicionou, nesta quarta-feira (27), sobre o debate pelo fim da escala 6x1, modelo em que o trabalhador atua seis dias e folga apenas um. Em vídeo, a atriz faz um apelo pela redução da jornada de trabalho e afirma que a discussão passa pelo direito ao descanso, à convivência familiar e à saúde mental.

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“Queria saber de você qual foi a última vez que você descansou, que você teve, assim, um dia inteiro para você, ou então para o seu filho, ou então para a sua cabeça, para a sua saúde mental”, disse Letícia no início do vídeo publicado no Instagram, nesta quarta-feira (27).



A atriz criticou o impacto da rotina sobre os trabalhadores. Para ela, o modelo aprisiona pessoas em uma dinâmica de exaustão, com pouco espaço para estudar, se divertir, sonhar, conviver com a família ou simplesmente descansar. “Tempo é dignidade. E tempo virou um benefício apenas dos mais ricos, dos donos das empresas. Então, vamos mudar isso”, declarou. “Queria saber de você qual foi a última vez que você descansou, que você teve, assim, um dia inteiro para você, ou então para o seu filho, ou então para a sua cabeça, para a sua saúde mental”, disse Letícia no início do vídeo publicado no Instagram, nesta quarta-feira (27).A atriz criticou o impacto da rotina sobre os trabalhadores. Para ela, o modelo aprisiona pessoas em uma dinâmica de exaustão, com pouco espaço para estudar, se divertir, sonhar, conviver com a família ou simplesmente descansar. “Tempo é dignidade. E tempo virou um benefício apenas dos mais ricos, dos donos das empresas. Então, vamos mudar isso”, declarou.