Andréia Sadi celebra aniversário de André Rizek - Reprodução/Instagram

Andréia Sadi celebra aniversário de André Rizek Reprodução/Instagram

Publicado 28/05/2026 14:27

Rio – A jornalista Andréia Sadi usou as redes sociais nesta quinta-feira (28) para celebrar o aniversário do marido, André Rizek. O apresentador do SporTV completou 51 anos e ganhou uma declaração apaixonada da âncora da GloboNews no Instagram.



Na publicação, Andréia compartilhou fotos do jornalista ao lado da família e dos filhos do casal, os gêmeos João e Pedro. No texto, ela exaltou a personalidade do marido e refletiu sobre a parceria construída pelos dois ao longo dos anos.



“Hoje é o dia do André. Pessoa que ensina todo dia e de formas diferentes que o importante é quem tá com a gente para o que der e vier. André acalma. O André gosta das coisas organizadas. De botar a bola no chão. Do simples. Do que importa de verdade. Que a vida não é sobre a correria, nem sobre o barulho. É sobre o caminho”, escreveu.



A jornalista também destacou a admiração que sente pelo apresentador e definiu a convivência com ele como um privilégio.



“O aniversário é dele, mas o presente é meu. Nosso. De todo mundo que tem o privilégio de conviver com esse homem íntegro, correto, parceiro. Sorte a minha. Sorte do João e do Pedro. Sorte dos amigos, da família, de quem trabalha com ele. Tudo o que eu tenho para te dizer, eu digo sempre. Hoje é só para deixar registrado: Te amo. Feliz aniversário”, completou.



Andréia Sadi e André Rizek assumiram o relacionamento em 2019. No ano seguinte, passaram a morar juntos durante a pandemia da Covid-19. Em 2021, o casal celebrou a chegada dos filhos gêmeos, João e Pedro.