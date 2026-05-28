Mayara Cardoso por Aline Mineiro no lançamento do ’De Férias Com o Ex’ - Reprodução/Instagram

Mayara Cardoso por Aline Mineiro no lançamento do ’De Férias Com o Ex’Reprodução/Instagram

Publicado 28/05/2026 16:07 | Atualizado 28/05/2026 16:25

Rio - Mayara Cardoso usou as redes sociais nesta quinta-feira (28) para comentar o soco no rosto que levou de Aline Mineiro durante evento de lançamento do "De Férias Com o Ex: Diretoria", da MTV Brasil. A ex-integrante de "A Fazenda 13", da Record, foi retirada da festa após agredir a empresária.

fotogaleria

"Vamos direto ao ponto. Estou aqui em respeito a quem me acompanha há mais de 14 anos de trabalho na internet. Nunca precisei de polêmica para nada, nunca me envolvi em nada para ganhar seguidor, para ganhar curtidas, para ganhar fama pela fama. Tem coisas que são inegociáveis para mim", disse ela.

A empresária revelou que analisa maneiras de acionar judicialmente a colega de reality. "Busco sempre um reconhecimento digno de carreira. Não posso dizer que está tudo bem, não está, mas minha equipe está cuidando da parte jurídica da questão. Minha família e meus amigos estão cuidando do emocional. Ainda tem uma agenda para ser cumprida aqui".

Mayara também agradeceu o carinho dos seguidores em meio à polêmica. "Não vai ter circo, não é dessa maneira que rebato as coisas na minha vida. É sempre com muito trabalho e com muita luz e mostrando quem eu sou. Nada do que as pessoas façam para mim seja maior que meu caráter, minha dignidade, nunca vendi meu corpo, nunca vendi minha alma, e é isso...Um beijo no coração de vocês", concluiu.