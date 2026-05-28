Thaila Ayala e a filha - Reprodução / Instagram

Thaila Ayala e a filhaReprodução / Instagram

Publicado 28/05/2026 15:08 | Atualizado 28/05/2026 15:17

Rio - Thaila Ayala emocionou os seguidores nesta quinta-feira (28) ao dividir um momento íntimo com a filha caçula, Tereza, de três anos. A menina, fruto do casamento da atriz com Renato Góes, falou sobre a cicatriz que carrega no peito após passar por uma cirurgia cardíaca ainda bebê.

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Tereza nasceu com uma cardiopatia congênita e precisou enfrentar um procedimento no coração aos dois meses de vida. Segundo Thaila, a filha começou recentemente a questionar a marca deixada pela operação.“Assim que a Tetê completou três anos ela falou que não queria mais a marquinha (cicatriz da cirurgia do coração), que queria tirar, que não gostava e que ninguém mais tinha. Eu sabia que esse dia chegaria, eu só não sabia que chegaria tão rápido”, escreveu a atriz nas redes sociais.No vídeo publicado por Thaila, registrado pela câmera do quarto da menina, mãe e filha aparecem em uma conversa sobre a cicatriz. “A minha marca?”, pergunta Tereza. Em seguida, a atriz responde: “A sua marca foi Deus”.Durante o diálogo, Thaila explicou novamente para a filha a importância da cirurgia realizada ainda nos primeiros meses de vida. “Quando a Tetê nasceu, a gente só vive porque tem um coração aqui dentro. O coração da Tetê veio aberto. E aí Deus te deu mais uma oportunidade de viver. Para isso, ele teve que abrir e fechar o seu coraçãozinho. É a marca do amor de Deus. É o que te torna ainda mais especial, única”, declarou.Ao notar a emoção da mãe, a pequena perguntou: “Se lembra de eu?”. Thaila respondeu: “É, de você. Deus é muito bom, perfeito. Te deu um coração novo”.A atriz também contou que, após entender melhor o significado da cicatriz, Tereza passou a olhar para a marca de outra forma. “Quando eu expliquei pra ela o que era a marquinha, ela imediatamente mudou a feição e vive fazendo carinho na cicatriz. Hoje ela quis ouvir de novo! Obrigada Deus pela marca da promessa que não deixa a gente esquecer do seu amor um segundo sequer!”, escreveu.