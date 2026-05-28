Felipe Pezzoni anunciou que deixará a Banda Eva após Carnaval 2027 - Reprodução/Instagram

Felipe Pezzoni anunciou que deixará a Banda Eva após Carnaval 2027Reprodução/Instagram

Publicado 28/05/2026 18:53

Rio - Felipe Pezzoni, vocalista da Banda Eva, anunciou que seguirá em carreira solo após o Carnaval 2027. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (28) o cantor explicou os motivos para sair do grupo do qual faz parte desde 2013.

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"São quase 14 anos de momentos muito especiais à frente da Banda Eva. Muita música, encontros, histórias e uma caminhada linda construída ao lado de vocês. Em 2027, após o Carnaval, eu seguirei em um novo projeto, seguirei em carreira solo. Meu coração há tempos direcionava para esse caminho. Eu acho que chegou o momento", disse ele.

O artista revelou que irá permanecer com o mesmo grupo responsável pela gestão da banda. "E tem uma coisa que me deixa muito feliz nesse novo momento: seguimos juntos. O Grupo Eva continua comigo nessa caminhada, e continuarei fazendo parte dessa história, agora no casting do Grupo Eva, vivendo a nova fase da minha carreira solo".

Ele destacou a expectativa em viver os momentos finais à frente da Banda Eva. "Até lá, ainda temos muita coisa linda pra viver. Conto com vocês nesse novo passo. Tenho certeza de que ainda vamos viver muitos momentos especiais juntos. Porque tem algo que segue imutável por aqui, a minha entrega, o compromisso e o amor pela música e por vocês", afirmou.

Felipe Pezzoni é o artista que passou mais tempo na função de vocalista na história do grupo baiano. Nomes como Ivete Sangalo, Emanuelle Araújo e Saulo Fernandes também ficaram marcados na trajetória da Banda Eva.