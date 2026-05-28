Rodrigo Faro e Vera Viel relembraram dificuldades no casamento - Reprodução/Instagram

Rodrigo Faro e Vera Viel relembraram dificuldades no casamento Reprodução/Instagram

Publicado 28/05/2026 22:48

Rio - Rodrigo Faro se emocionou ao recordar as escolhas difíceis que tomou ao lado da mulher, Vera Viel. O apresentador falou sobre a ida ao hospital para que a modelo realizasse uma curetagem após a perda do primeiro bebê que o casal esperava. Os dois são pais de Clara, de 20 anos, Maria, de 17, e Helena, de 13.

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"A decisão mais difícil que a gente tomou, quando a gente perdeu a nossa primeira filha, e a gente teve que decidir, e não tinha outra coisa a fazer, a não ser ter que ir para uma maternidade e fazer a curetagem da nossa primeira filha, que depois a gente veio descobrir que era menina", disse ele.

"Não é fácil você ir para uma maternidade onde está todo mundo dando a luz. Ela teve que fazer curetagem, passar por uma cirurgia para tirar a nossa primeira filha que não nasceu", completou Rodrigo.

O apresentador mencionou, ainda, o episódio em que contaram para as meninas sobre o tumor maligno descoberto por Vera Viel em 2024. "A decisão de contar para as nossas filhas, como que a gente ia falar disso para as nossas filhas, sem esconder, sem querer também proteger demais e acabar omitindo, foram dois momentos de decisões difíceis", afirmou.