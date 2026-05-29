Beatriz Reis - Reprodução do Instagram / Eme Azevedo

Beatriz Reis Reprodução do Instagram / Eme Azevedo

Publicado 29/05/2026 08:20

Rio - A ex-BBB Beatriz Reis relatou no Instagram Stories, nesta quinta-feira (28), que não conseguiu conhecer um restaurante em Miami, nos Estados Unidos, que gostaria devido a roupa que usava. O look era composto por um vestido preto transparente, a parte debaixo de um biquíni e um corset com brilhos.

"Eu e o Eme sendo barrados porque ele estava de regatinha, e eu estou com um vestido mais transparente. O que é que tem, gente? É praia!", disparou ela.

Beatriz Reis conta que foi barrada em um restaurante em Miami por conta da roupa que usava. pic.twitter.com/iwnCi5s3RZ — WWLBD (@whatwouldlbdo) May 28, 2026

Já em outro restaurante, Bia explicou o ocorrido. "Aqui tem uma política, uma coisa assim, que dependendo do ambiente, você não pode entrar de regata, como o Eme está. A roupa que estou, tem uma leve transparência, um pouco sexy, não pude entrar. Eu fiquei (chocada)". Eme brincou com a situação: "Pra eles, eu estou pelado. 'Naked'".

Na manhã desta sexta (30), a ex-BBB voltou a comentar o assunto. Ela, que já está no Brasil, esclareceu que não chegou ir ao restaurante, já que soube por telefone que sua roupa não condizia com o ambiente.

"Falei nos stories que fui barrada. Não cheguei a ser barrada. Eu mesma que me barrei. Eu estava me sentindo linda com aquela roupa, o Eme estava com a regata dele belíssimo. Eu já sabia que tem alguns lugares nos EUA que prezam pelo dress code... A gente (ela e o amigo Eme) ligou para reservar dois restaurantes que estávamos a fim de conhecer. Já aproveitamos para perguntar o que não podia de roupa".

A funcionária do local deu as orientações a eles. Os dois, então, perceberam que não poderiam entrar no estabelecimento com a produção que usavam e optaram por não ir.