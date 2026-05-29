Roberto de Carvalho e Lilia CabralEduardo Martins / Brazil News

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Famosos e familiares de Rita Lee (1947-2023) prestigiaram o espetáculo "Rita Lee: Balada da Louca", protagonizado por Lilia Cabral, no Teatro FAAP, em São Paulo, na noite desta quinta-feira (28). Marina Ruy Barbosa foi uma das celebridades que marcou presença no local. 
fotogaleria
Marina Ruy Barbosa - Eduardo Martins / Brazil News
Lilia Cabral e Rita Cadillac - Eduardo Martins / Brazil News
Rachel Ripani - Eduardo Martins / Brazil News
Mel Lisboa - Eduardo Martins / Brazil News
Ana Caetano - Eduardo Martins / Brazil News
Tiago Iorc - Eduardo Martins / Brazil News
Roberto de Carvalho e Lilia Cabral - Eduardo Martins / Brazil News
Roberto de Carvalho e Lilia Cabral - Eduardo Martins / Brazil News
João e Antônio Lee - Eduardo Martins / Brazil News
Outros nomes como Mel Lisboa - que também já deu vida à cantora no teatro-, Ana Caetano, Rita Cadillac, Tiago Iorc, Fafá de Belém, Leopoldo Pacheco, Luisa Mell e Paloma Bernardi também conferiram a produção. 
Viúvo de Rita, Roberto de Carvalho recebeu o carinho do elenco do espetáculo, incluindo o de Lilia, no fim da apresentação. Emocionados, os dois se abraçaram no palco e foram ovacionados pela plateia. João e Antônio Lee, filhos da rainha do rock brasileiro, que morreu aos 75 anos, em 2023, em decorrência de um câncer de pulmão, acompanharam tudo de pertinho. 
Idealizado por Guilherme Samora, o espetáculo é baseado na segunda autobiografia da cantora, intitulada "Rita Lee: Outra autobiografia", e o aborda os últimos anos de vida da cantora. 