Ana Castela rebate comentário sobre estar dura dizendo que é porque não divulga betReprodução / Youtube
Em seguida, Jon ironizou a situação financeira da cantora. "Ela precisa de um extra, está dura, tadinha", brincou. Ana, no entanto, respondeu de forma atravessada. "É que eu não faço bet", rebateu. Jon Vlogs reagiu rindo e pediu: "Calma... Calma...".
Jon Vlogs é um dos influenciadores mais associados ao mercado de apostas online no Brasil, tendo participado da divulgação de casas de apostas e sendo apontado como criador da "JonBet". Em maio do ano passado, o influencer foi convocado pela CPI das Bets no Senado, mas não compareceu.
Ana Castela deixa Jon Vlogs desconcertado após o influenciador afirmar que ela estaria “dura” por pedir o pré-save de sua nova música:— poponze (@poponze) May 28, 2026
“Eu não faço bet.” pic.twitter.com/m5oyBrndYG
A festa de lançamento do álbum "Fire Arena" da cantora Ana Castela aconteceu na noite desta quarta-feira (27), no Villa Country, em São Paulo. O evento oficial celebrou a chegada do quinto disco da artista, que foi oficialmente disponibilizado nas plataformas digitais no dia seguinte ao evento (28).