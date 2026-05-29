Ana Castela rebate comentário sobre estar dura dizendo que é porque não divulga bet - Reprodução / Youtube

Ana Castela rebate comentário sobre estar dura dizendo que é porque não divulga betReprodução / Youtube

Publicado 29/05/2026 09:15

Rio - Ana Castela rebateu um comentário de Jon Vlogs sobre sua vida financeira durante o evento de lançamento de seu novo álbum, "Fire Arena", em São Paulo, nesta quinta-feira (28). O influenciador digital estava entre os convidados da comemoração e fazia uma transmissão ao vivo direto do local quando a cantora apareceu no vídeo.

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