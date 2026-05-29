Ana Castela rebate comentário sobre estar dura dizendo que é porque não divulga betReprodução / Youtube

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Rio - Ana Castela rebateu um comentário de Jon Vlogs sobre sua vida financeira durante o evento de lançamento de seu novo álbum, "Fire Arena", em São Paulo, nesta quinta-feira (28). O influenciador digital estava entre os convidados da comemoração e fazia uma transmissão ao vivo direto do local quando a cantora apareceu no vídeo.
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Ana Castela rebate comentário sobre estar 'dura' dizendo que é porque não divulga 'bet' - Reprodução / Youtube
Na live, Jon criou um link para que os seguidores salvassem o novo disco da artista nas plataformas digitais. Ao entrar na brincadeira, Ana pediu apoio ao público. "Clica no meu link, pelo amor de Deus. Me ajuda a pagar minhas contas", disse a Boiadeira.

Em seguida, Jon ironizou a situação financeira da cantora. "Ela precisa de um extra, está dura, tadinha", brincou. Ana, no entanto, respondeu de forma atravessada. "É que eu não faço bet", rebateu. Jon Vlogs reagiu rindo e pediu: "Calma... Calma...".

Jon Vlogs é um dos influenciadores mais associados ao mercado de apostas online no Brasil, tendo participado da divulgação de casas de apostas e sendo apontado como criador da "JonBet". Em maio do ano passado, o influencer foi convocado pela CPI das Bets no Senado, mas não compareceu.

A festa de lançamento do álbum "Fire Arena" da cantora Ana Castela aconteceu na noite desta quarta-feira (27), no Villa Country, em São Paulo. O evento oficial celebrou a chegada do quinto disco da artista, que foi oficialmente disponibilizado nas plataformas digitais no dia seguinte ao evento (28).