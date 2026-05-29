Lívia Andrade - Reprodução do Instagram

Lívia Andrade Reprodução do Instagram

Publicado 29/05/2026 09:00

Rio - Lívia Andrade, de 42 anos, recordou, nesta sexta-feira (29) os momentos de tensão que viveu durante a pane em um voo, que saiu de Goiás para o interior de São Paulo, há exato um ano. Na publicação feita no Instagram, a integrante do "Domingão com Huck" compartilhou um vídeo em que a aeronave aparecia pousando e comentou que esse foi o dia em que reviveu.

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"Parabéns pra mim! Hoje é o dia em que eu 'revivi'. Hoje é engraçado, no dia nem tanto! Quando eu bato na trave e não 'vou de arrasta', valorizo ainda mais a vida, o presente e talvez isso explique um pouco meu modo de vida e a minha intensidade... Vivona e vivendo cada vez mais realizada", escreveu ela, que deixou claro que seu aniversário "oficial" é no dia 20 de junho, na legenda.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Lívia Andrade (@liviaandradereal)



Relembre

A aeronave que levava Lívia, o ex dela, o empresário Marcos Araújo, e o DJ norte-americano Kevin Brauer, apresentou uma falha no trem de pouso ao se aproximar de São Paulo, no ano passado. O avião precisou sobrevoar a capital por cerca de 40 minutos antes de conseguir pousar no aeroporto de Jundiaí.

Em entrevista ao "Fantástico", a apresentadora contou que na ocasião chegou a se despedir da família. "Olhei pela janela, vi que o piloto tentou descer. Arremeteu, ali a gente viu que tinha alguma coisa errada. Como a gente estava voando baixo, o sinal do telefone começou a funcionar. Nesse momento, comecei a mandar mensagem pro meu irmão. Falei: 'Alan, a gente não está conseguindo pousar. Reza pra gente, por favor. Pede para mãe rezar pra gente também'. Ele respondeu: 'Calma, vai dar tudo certo'", lembrou.

Devota de Santa Sara Kali, Lívia se apegou à fé no momento de tensão. "Rezei todas as orações que sabia de cor naquele momento. E falei: salvem a gente, pousem esse avião com segurança, por favor. Naquele momento, o trem de pouso desceu, as luzes acenderam. Pousamos. Aquilo deu um alívio tão grande".