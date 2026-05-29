Repórter Jessica Aquino sofre agressões, ao vivo, no programa Tribuna Livre - Reprodução / Band

Repórter Jessica Aquino sofre agressões, ao vivo, no programa Tribuna LivreReprodução / Band

Publicado 29/05/2026 10:14 | Atualizado 29/05/2026 13:08

Rio - A repórter Jéssica Aquino, da TV Arapuan, afiliada da Band na Paraíba, foi agredida ao vivo durante o programa "Tribuna Livre", na manhã desta sexta-feira (29). O episódio aconteceu enquanto ela fazia uma reportagem externa e falava sobre a matéria-prima usada no preparo de cuscuz.

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No vídeo, Jéssica aparece comentando a reportagem. "Pois é, viu, Bruno? Já já a gente come o cuscuz, mas por enquanto a gente tá na matéria-prima, né, do cuscuzinho...", dizia, quando foi surpreendida por um homem correndo em sua direção, deferindo tapas e empurrões contra si.

No vídeo, Jéssica aparece comentando a reportagem. "Pois é, viu, Bruno? Já já a gente come o cuscuz, mas por enquanto a gente tá na matéria-prima, né, do cuscuzinho...", dizia, quando foi surpreendida por um homem correndo em sua direção, deferindo tapas e empurrões contra si.

MEU DEUS! Repórter é agredida ao vivo por uma pessoa em em situação de rua. pic.twitter.com/xF1bvTlnvR — POPTime (@poptime) May 29, 2026

No estúdio, o apresentador Bruno Pereira interrompeu a transmissão imediatamente ao perceber a situação. "Ao vivo, a nossa repórter sendo agredida! Está tudo bem com ela aí?", questionou ele, enquanto tentava contato com a equipe no local.

A repórter ficou abalada após o ataque, e o programa decidiu cortar a entrada. "Ela está chorando, não tem condições, não. Parou, parou", afirmou uma pessoa da equipe presente no local. Em seguida, o programa voltou ao estúdio. "É uma pessoa desequilibrada, por uma questão totalmente de covardia, acabou agredindo a nossa repórter ao vivo", disse Bruno.