Rafael Almeida e Beatriz ReisReprodução/Instagram
“Queria que você soubesse o quanto sou grata pela sua vida e pela pessoa incrível que você é. A nossa amizade não é perfeita, a gente briga, implica, se estressa hahahaha, mas no fim sempre escolhe ficar perto um do outro. E talvez seja justamente isso que faz tudo ser tão verdadeiro”, escreveu Beatriz ao publicar uma foto ao lado do amigo.
Em outro registro, feito durante um passeio na Disney, em Orlando, a influenciadora reforçou o carinho que sente pelo ator. “Você é uma pessoa muito especial pra mim! Daquelas que marcam a vida da gente pelos gestos, pela lealdade, pela companhia e pelo coração enorme que carregam”, declarou.
A comemoração do aniversário aconteceu em Miami e reuniu amigos próximos do ator. Para a ocasião, Beatriz apostou em um look transparente, que chamou atenção nas redes sociais.
Na manhã desta sexta-feira (29), a influenciadora também esclareceu rumores de que teria sido barrada em um bar nos Estados Unidos por conta da roupa escolhida. Segundo ela, a situação não aconteceu da forma que circulou na internet.
Nos Stories do Instagram, Beatriz explicou que entrou em contato com o estabelecimento antes de sair e recebeu a informação de que o local exigia um dress code específico. Como não quis trocar de roupa, decidiu seguir com os amigos para outro lugar e continuar a celebração do aniversário de Rafael Almeida.
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