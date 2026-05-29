Rafael Almeida e Beatriz Reis - Reprodução/Instagram

Rafael Almeida e Beatriz ReisReprodução/Instagram

Publicado 29/05/2026 11:04

Rio - Beatriz Reis abriu o coração ao falar sobre sua amizade com Rafael Almeida após comemorar o aniversário de 37 anos do ator nos Estados Unidos. A ex-BBB de 26 anos compartilhou uma homenagem nas redes sociais e destacou a relação sincera que mantém com o artista, conhecido por protagonizar a temporada 2007/2008 de “Malhação”.

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“Queria que você soubesse o quanto sou grata pela sua vida e pela pessoa incrível que você é. A nossa amizade não é perfeita, a gente briga, implica, se estressa hahahaha, mas no fim sempre escolhe ficar perto um do outro. E talvez seja justamente isso que faz tudo ser tão verdadeiro”, escreveu Beatriz ao publicar uma foto ao lado do amigo.Em outro registro, feito durante um passeio na Disney, em Orlando, a influenciadora reforçou o carinho que sente pelo ator. “Você é uma pessoa muito especial pra mim! Daquelas que marcam a vida da gente pelos gestos, pela lealdade, pela companhia e pelo coração enorme que carregam”, declarou.A comemoração do aniversário aconteceu em Miami e reuniu amigos próximos do ator. Para a ocasião, Beatriz apostou em um look transparente, que chamou atenção nas redes sociais.Na manhã desta sexta-feira (29), a influenciadora também esclareceu rumores de que teria sido barrada em um bar nos Estados Unidos por conta da roupa escolhida. Segundo ela, a situação não aconteceu da forma que circulou na internet.Nos Stories do Instagram, Beatriz explicou que entrou em contato com o estabelecimento antes de sair e recebeu a informação de que o local exigia um dress code específico. Como não quis trocar de roupa, decidiu seguir com os amigos para outro lugar e continuar a celebração do aniversário de Rafael Almeida.