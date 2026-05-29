Luciana Gimenez - Reprodução / Youtube

Luciana GimenezReprodução / Youtube

Publicado 29/05/2026 11:47

Rio - A apresentadora Luciana Gimenez falou abertamente sobre o fim de seu ciclo no "Superpop", programa que comandou durante 25 anos na RedeTV!, e surpreendeu ao afirmar que a atração “morreu” em sua vida. A declaração foi dada durante participação no programa "Pânico", da Jovem Pan.



Segundo Luciana, o afastamento aconteceu de forma natural após tantos anos dedicados ao formato. “Pra mim, o Superpop morreu, acabou, entendeu?”, afirmou durante a entrevista. Apesar da repercussão da fala, ela reforçou que não existe qualquer ressentimento envolvendo a atração ou a emissora.



A apresentadora explicou que encara o encerramento dessa fase como um capítulo concluído em sua trajetória profissional. “É uma história minha, não tem nada a ver com o programa. Eu fiz a história, quando eu acabei, é como foi pra faculdade e foi embora, eu não me interesso mais”, declarou.



Luciana ainda contou que nunca mais assistiu ao programa desde sua saída, em janeiro deste ano, e admitiu que prefere manter distância do formato atualmente comandado por Cariúcha. “Eu nunca mais assisti, não faço questão”, disse.



Durante a conversa, ela também comentou sobre os bastidores da televisão e o ambiente competitivo do meio artístico. “Tem a direção, tem os artistas, as pessoas querem o seu lugar também, faz parte do jogo”, afirmou.



Ao perceber a repercussão que a frase sobre o “fim” do "Superpop" poderia gerar, Luciana fez questão de contextualizar a declaração. “Aí lá vai o corte: ‘ela disse que o Superpop morreu’. Não. É o seguinte, pra mim a história acabou. Já foi”, explicou.



A apresentadora afirmou ainda que acredita ser importante criar um distanciamento após o encerramento de ciclos longos. “Minha história ali terminou, então virou a página e precisa desse distanciamento por um tempo pra você pensar em outros projetos”, comentou.



Apesar de dizer que deixou o "Superpop" no passado, Luciana revelou que ainda se vê envolvida com formatos semelhantes na televisão. Durante a entrevista, ela afirmou que gostaria de apresentar o "Big Brother Brasil", atualmente comandado por Tadeu Schmidt.



Questionada sobre o que ainda sonha em fazer na TV, a apresentadora respondeu sem hesitar. “Apresentaria bem o BBB, porque é um Super Pop grande”, declarou. Em tom descontraído, ela ainda mandou um recado para a Globo: “Estou aqui, me contrate”. Na avaliação de Luciana, o reality reúne elementos semelhantes aos que fizeram parte da essência do Superpop ao longo dos anos, como conflitos, debates públicos e personagens fortes.



Ela também relembrou que a atração da RedeTV! frequentemente servia de vitrine para personalidades que mais tarde acabavam integrando realities. “Inclusive a gente fornecia personagens pra Fazenda”, disse, citando o programa rural atualmente apresentado por Adriane Galisteu, elogiada por Luciana durante a entrevista.

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