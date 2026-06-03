Larissa Manoela aproveitou arraiá com André Luiz Frambach - Reprodução/Instagram

Larissa Manoela aproveitou arraiá com André Luiz Frambach Reprodução/Instagram

Publicado 03/06/2026 22:51

Rio - Larissa Manoela, de 25 anos, compartilhou registros nesta quarta-feira (3) aproveitando uma festa junina na companhia do marido, André Luiz Frambach, de 29. A atriz escolheu um look composto por bota, vestido e jaqueta estampada; enquanto o ator surgiu usando calça jeans, camisa xadrez e cinto.

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"Junho: A. Nós: Arraiá. Todo ano vivemos & amamos!", escreveu na legenda.

A festividade chamou atenção dos seguidores de Larissa Manoela. "Melhor época do ano", afirmou um perfil. "Será que gosta de uma festa junina?", perguntou outro. "Com toda certeza que você devora a mesa toda", brincou um terceiro.