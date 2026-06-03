Viih Tube mostra transformação no visual Reprodução/Instagram
No registro, feito dentro de um elevador, Viih aparece usando um conjunto laranja e mostra o resultado da transformação. Na legenda, ela escreveu: “Cortei”.
Animada com a novidade, a influenciadora também abriu uma enquete para saber a opinião dos internautas. “Gostaram?”, questionou ela, oferecendo duas opções de resposta: “Sim” e “Então... não kk”.
A mudança acontece em um momento especial da vida pessoal da criadora de conteúdo, que se prepara para oficializar a união com Eliezer, de 36 anos. Os dois são pais de Lua e Ravi.
A primogênita do casal nasceu em 9 de abril de 2023. Já o caçula, Ravi, veio ao mundo em 11 de novembro de 2024. Desde então, Viih e Eliezer compartilham com frequência momentos da rotina familiar nas redes sociais, onde acumulam milhões de seguidores.
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