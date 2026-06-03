Viih Tube mostra transformação no visual - Reprodução/Instagram

Viih Tube mostra transformação no visual Reprodução/Instagram

Publicado 03/06/2026 12:27

Rio – A influenciadora Viih Tube, de 25 anos, surpreendeu os seguidores ao exibir uma mudança no visual nesta quarta-feira (3). Em publicação nos Stories do Instagram, ela revelou que apostou em um novo corte de cabelo, agora com franja.



No registro, feito dentro de um elevador, Viih aparece usando um conjunto laranja e mostra o resultado da transformação. Na legenda, ela escreveu: “Cortei”.



Animada com a novidade, a influenciadora também abriu uma enquete para saber a opinião dos internautas. “Gostaram?”, questionou ela, oferecendo duas opções de resposta: “Sim” e “Então... não kk”.

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A mudança acontece em um momento especial da vida pessoal da criadora de conteúdo, que se prepara para oficializar a união com Eliezer, de 36 anos. Os dois são pais de Lua e Ravi.



A primogênita do casal nasceu em 9 de abril de 2023. Já o caçula, Ravi, veio ao mundo em 11 de novembro de 2024. Desde então, Viih e Eliezer compartilham com frequência momentos da rotina familiar nas redes sociais, onde acumulam milhões de seguidores. A mudança acontece em um momento especial da vida pessoal da criadora de conteúdo, que se prepara para oficializar a união com Eliezer, de 36 anos. Os dois são pais de Lua e Ravi.A primogênita do casal nasceu em 9 de abril de 2023. Já o caçula, Ravi, veio ao mundo em 11 de novembro de 2024. Desde então, Viih e Eliezer compartilham com frequência momentos da rotina familiar nas redes sociais, onde acumulam milhões de seguidores.



