Carolina Dieckmmann está internada há quatro dias após infecção no rim esquerdo - Reprodução / Instagram

Carolina Dieckmmann está internada há quatro dias após infecção no rim esquerdo Reprodução / Instagram

Publicado 03/06/2026 11:45

Rio - Carolina Dieckmmann usou as redes sociais nesta quarta-feira (3) para revelar que está internada há quatro dias após receber o diagnóstico de uma infecção avançada no rim esquerdo. A atriz contou que precisou iniciar um tratamento com antibióticos na veia e segue sob observação médica.



"Eu estou há quatro dias no hospital internada porque eu descobri uma infecção no rim esquerdo que já estava, enfim, avançada", relatou.



Segundo a artista, o problema de saúde foi identificado pouco antes de uma viagem para um destino remoto. Ela acredita que o diagnóstico precoce evitou que o quadro evoluísse para uma situação mais grave durante o período em que estaria longe de assistência médica.



"Graças a Deus, eu vim ao hospital, descobri e não entrei no avião", afirmou.



Carolina também contou que ainda não sabe quando receberá alta. Apesar do susto, a atriz demonstrou gratidão pelo atendimento recebido e pelo apoio de familiares e amigos durante a recuperação.



"Muito grata pela vida, pela proteção, pelo privilégio de poder me tratar e estar cercada de tanto amor, dedicação, eficiência e comprometimento. Agradeço aos amigos atentos, tão afetuosos, e imensamente, ao meu marido incansável, com quem completo 23 anos, HOJE. Um beijo, se cuidem, e agradeçam.... Sempre. Deus é bom o tempo todo", escreveu.



Após a publicação, diversos famosos deixaram mensagens de carinho para a atriz. "Melhoras, meu amor", comentou Claudia Raia. "Te amo!", escreveu Padre Fábio de Melo. Regina Casé também desejou uma recuperação tranquila: "Que você passe por isso da maneira mais breve e serena possível".



Angélica, Ingrid Guimarães, Marina Moschen, Paulo Betti, Ary Fontoura e Glória Pires também manifestaram apoio à atriz nos comentários da publicação.