Juliano Floss revelou transformação no visual - Reprodução/Instagram

Juliano Floss revelou transformação no visualReprodução/Instagram

Publicado 02/06/2026 22:47

Rio - Juliano Floss, de 21 anos, surpreendeu ao exibir o resultado da mudança no visual, nesta terça-feira (2). O terceiro colocado do "BBB 26", da TV Globo, abandonou o cabelo platinado e apareceu ruivo em vídeo publicado no Instagram Stories.

fotogaleria

"Chegou o dia", afirmou na legenda.

O influenciador também mostrou a reação de Marina Sena quando se deparou com a transformação no visual do namorado. "Meu amor...você está muito lindo, meu amor. Olha como está lindo", disse a cantora. Ela foi presenteada com um buquê de flores por Juliano.