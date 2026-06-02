Juliana Baroni fala sobre bastidores como Paquita - Reprodução/YouTube

Juliana Baroni fala sobre bastidores como PaquitaReprodução/YouTube

Publicado 02/06/2026 16:12 | Atualizado 02/06/2026 16:34

Rio – Juliana Baroni contou em participação no podcast “Os Bastidores de Tudo” sobre a diferença salarial na época que trabalhou no programa da Xuxa. Ela revelou que, em sua experiência como assistente de palco, os ganhos financeiros das Paquitas não eram substanciais.

A atriz declarou que a soma ajudava nos gastos de sua família no Rio de Janeiro, mas, que ainda assim, não era um valor elevado. “Pra uma criança de 11 anos, era um dinheiro bom, mas não bancava a minha vida”.

Juliana se mudou para o Rio de Janeiro, junto ao pai, do interior de São Paulo, para se tornar Paquita e teve que arcar com as contas da casa durante este primeiro período. “Eu bancava essa nova casa no Rio de Janeiro com o dinheiro de Paquita”.

Ela enfatiza que a projeção do público em torno do salário das garotas no programa da Xuxa não era necessariamente a realidade. “Não é o que as pessoas pensam. Eu vou dar um dado, não é para criar polêmica não, é só pra gente ter uma noção. Se a Xuxa ganhava 80 mil, 100 mil na época para fazer um show, as paquitas ganhavam 200 reais”.

"Era muito trabalho. Como a gente fazia show, filme, gravava disco, tinha o salário da Globo, os salários somados davam uma boa quantia. Mas não o suficiente pra você ficar rica, comprar apartamento, nada disso, nada, não tinha isso”, completou.

Xuxa, ainda, se manifestou nos comentários de uma publicação no Instagram em referência à fala da ex-Paquita. "Mais pura verdade...lembrando a todos que eu pagava o cachê (saia do meu dinheiro) pra elas (NÃO) nem eu sabia quando ganhava e quanto ganhava sempre quem cuidou de dinheiro Mattos (SEMPRE FOI ASSIM)".