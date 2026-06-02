Fábio Porchat aparece pelado em foto com a noiva - Reprodução / Instagram

Fábio Porchat aparece pelado em foto com a noivaReprodução / Instagram

Publicado 02/06/2026 15:32

Rio - Fábio Porchat chamou a atenção dos seguidores nesta terça-feira (2) após aparecer completamente nu em uma das fotos compartilhadas pela noiva, Priscila Castello Branco. O registro faz parte de um álbum com momentos vividos pelo casal ao longo do mês de maio.

Fábio Porchat aparece pelado em foto com a noiva Reprodução / Instagram



Na imagem, o humorista aparece ao fundo, sem roupas, enquanto Priscila posa para a câmera. A cena não passou despercebida pelos internautas, que reagiram com bom humor nos comentários da publicação.



"O Fábio ama ficar pelado, né?”, escreveu uma seguidora. “Peladão lindo”, comentou outra. Na imagem, o humorista aparece ao fundo, sem roupas, enquanto Priscila posa para a câmera. A cena não passou despercebida pelos internautas, que reagiram com bom humor nos comentários da publicação."O Fábio ama ficar pelado, né?”, escreveu uma seguidora. “Peladão lindo”, comentou outra.





O casal anunciou o noivado recentemente. Em participação no programa "Encontro com Patrícia Poeta", no fim de abril, Porchat contou detalhes do pedido de casamento e revelou alguns imprevistos que marcaram o momento.



“Eu comprei o anel e quis fazer uma surpresa. Deixei a caixinha no chão, no meio da sala, achando que ela ia ver rápido… Mas demorou uns 10 minutos! Ela passava direto e não via”, relembrou o apresentador, aos risos.



O humorista também contou que o planejamento esbarrou em outro contratempo. “Quando ela finalmente encontrou o anel… Não cabia! Vou ter que trocar, porque esqueci de pegar a medida”, disse.



O pedido aconteceu durante a mudança do casal para o edifício Chopin, em Copacabana, Zona Sul do Rio. O imóvel fica ao lado do Copacabana Palace e tem vista para a praia.