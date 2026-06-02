Fábio Porchat aparece pelado em foto com a noivaReprodução / Instagram
Na imagem, o humorista aparece ao fundo, sem roupas, enquanto Priscila posa para a câmera. A cena não passou despercebida pelos internautas, que reagiram com bom humor nos comentários da publicação.
"O Fábio ama ficar pelado, né?”, escreveu uma seguidora. “Peladão lindo”, comentou outra.
O casal anunciou o noivado recentemente. Em participação no programa "Encontro com Patrícia Poeta", no fim de abril, Porchat contou detalhes do pedido de casamento e revelou alguns imprevistos que marcaram o momento.
“Eu comprei o anel e quis fazer uma surpresa. Deixei a caixinha no chão, no meio da sala, achando que ela ia ver rápido… Mas demorou uns 10 minutos! Ela passava direto e não via”, relembrou o apresentador, aos risos.
O humorista também contou que o planejamento esbarrou em outro contratempo. “Quando ela finalmente encontrou o anel… Não cabia! Vou ter que trocar, porque esqueci de pegar a medida”, disse.
O pedido aconteceu durante a mudança do casal para o edifício Chopin, em Copacabana, Zona Sul do Rio. O imóvel fica ao lado do Copacabana Palace e tem vista para a praia.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.