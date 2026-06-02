Fausto Silva passou por transplantes - Reprodução/Redes Sociais

Fausto Silva passou por transplantesReprodução/Redes Sociais

Publicado 02/06/2026 11:56

Rio - Após passar cerca de uma semana internado, o apresentador Fausto Silva, o Faustão, de 76 anos, recebeu alta hospitalar na manhã desta terça-feira (2). O comunicador deixou o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após realizar um procedimento para retirada de uma sonda gástrica.



Em nota, a equipe do apresentador confirmou a recuperação. "Fausto teve alta pela manhã de hoje, dia 2/6. Está tudo bem."

A internação aconteceu no último dia 25 de maio e, segundo a assessoria, já fazia parte de um protocolo médico programado. “Fausto está internado para uma retirada de sonda gástrica, protocolo já previsto desde o ano passado”, informou a equipe na ocasião.



Longe da televisão desde 2023, Faustão enfrenta uma série de desafios de saúde nos últimos anos. O apresentador passou por um transplante de coração em 2023 e, depois, realizou transplantes de rim e de fígado, além de um retransplante renal em 2025.



Desde então, ele mantém uma rotina discreta e aparece publicamente apenas em registros compartilhados pela família e amigos nas redes sociais.