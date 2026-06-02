Homem apontado como responsável por puxar vaias contra Virginia no Maracanã pede desculpas Reprodução / Instagram
No vídeo, ele aparece ao lado da mulher e faz um pedido direto para Virginia. “Vim aqui publicamente pedir perdão para Virginia Fonseca. Eu entendi que eu errei e não vou mais cometer esse erro. Peço perdão, Virginia, do fundo do meu coração. Entendi que estou erradíssimo e não cometer nunca mais esse erro”, declarou.
PEDIU DESCULPAS!!— Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 2, 2026
O homem apontado como responsável por iniciar os xingamentos contra Virginia se pronunciou nas redes sociais e pediu desculpas pelo ocorrido.
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Apesar do pedido de desculpas, ele negou ter iniciado o coro de ofensas contra a influenciadora no estádio. Mesmo assim, outro vídeo que circula nas redes sociais mostra o rapaz ao lado de um amigo na arquibancada enquanto participa das vaias direcionadas a Virginia. Nas imagens, o colega chega a afirmar: “Esse cara que puxou. Ele que puxou... Virginia, vai tomar no c*”.
Antes de publicar o pedido de perdão, o influenciador ainda brincou sobre a situação nas redes. “Virginia, não me processa”, escreveu.
O perfil dele, identificado como “Moreninhafc”, era verificado no Instagram e saiu do ar após denúncias feitas por internautas. Antes da queda da conta, ele publicou uma mensagem reconhecendo a atitude e admitindo que passou dos limites.
Vídeos que circulam nas redes sociais apontam um homem como o suposto responsável por puxar os xingamentos contra Virginia Fonseca. pic.twitter.com/6QjWKjkTvm— Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 2, 2026
Virginia Fonseca também comentou o caso nesta segunda-feira (1º). A influenciadora compartilhou uma publicação sobre violência contra mulheres e associou o episódio à humilhação pública. “A violência não é apenas física. Ela também aparece na humilhação pública. No ataque coletivo e constrangimento transformado em espetáculo. Discordar de algo é legítimo. Desumanizar mulheres nunca deveria ser!”, dizia um trecho da publicação repostada por ela.
O texto ainda destacava dados relacionados à insegurança feminina. “Enquanto o respeito for tratado como opcional, nenhuma mulher estará realmente segura”, completava a mensagem.
Os vídeos das vaias viralizaram nas redes sociais após a partida da seleção brasileira no Maracanã. Parte da torcida passou a hostilizar Virginia depois do gol marcado por Vini Jr., ex-namorado da influenciadora, durante o amistoso contra o Panamá.
Após a repercussão, o atacante saiu em defesa de Virginia em uma publicação nas redes sociais. “Ambiente foi mágico hoje no Maraca. Mas queria pedir, com todo o carinho, para não ofenderem a Virginia. Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem, porque entre a gente está tudo bem. O respeito e carinho seguem. Vamos juntos pelo hexa”, escreveu. Virginia repostou a mensagem do jogador e respondeu de forma breve: “Obrigada”.
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