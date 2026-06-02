Homem apontado como responsável por puxar vaias contra Virginia no Maracanã pede desculpas - Reprodução / Instagram

Homem apontado como responsável por puxar vaias contra Virginia no Maracanã pede desculpas Reprodução / Instagram

Publicado 02/06/2026 11:43

Rio - O homem apontado como responsável por puxar as vaias contra Virginia Fonseca no Maracanã, durante o amistoso da seleção brasileira no último domingo (31), usou as redes sociais para pedir desculpas públicas à influenciadora após a repercussão do episódio. Segundo ele, sua conta no Instagram acabou derrubada depois da polêmica.



No vídeo, ele aparece ao lado da mulher e faz um pedido direto para Virginia. “Vim aqui publicamente pedir perdão para Virginia Fonseca. Eu entendi que eu errei e não vou mais cometer esse erro. Peço perdão, Virginia, do fundo do meu coração. Entendi que estou erradíssimo e não cometer nunca mais esse erro”, declarou.

PEDIU DESCULPAS!!



O homem apontado como responsável por iniciar os xingamentos contra Virginia se pronunciou nas redes sociais e pediu desculpas pelo ocorrido.

pic.twitter.com/KWq6c7stXz — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 2, 2026



Apesar do pedido de desculpas, ele negou ter iniciado o coro de ofensas contra a influenciadora no estádio. Mesmo assim, outro vídeo que circula nas redes sociais mostra o rapaz ao lado de um amigo na arquibancada enquanto participa das vaias direcionadas a Virginia. Nas imagens, o colega chega a afirmar: “Esse cara que puxou. Ele que puxou... Virginia, vai tomar no c*”.



Antes de publicar o pedido de perdão, o influenciador ainda brincou sobre a situação nas redes. “Virginia, não me processa”, escreveu.



O perfil dele, identificado como “Moreninhafc”, era verificado no Instagram e saiu do ar após denúncias feitas por internautas. Antes da queda da conta, ele publicou uma mensagem reconhecendo a atitude e admitindo que passou dos limites. Apesar do pedido de desculpas, ele negou ter iniciado o coro de ofensas contra a influenciadora no estádio. Mesmo assim, outro vídeo que circula nas redes sociais mostra o rapaz ao lado de um amigo na arquibancada enquanto participa das vaias direcionadas a Virginia. Nas imagens, o colega chega a afirmar: “Esse cara que puxou. Ele que puxou... Virginia, vai tomar no c*”.Antes de publicar o pedido de perdão, o influenciador ainda brincou sobre a situação nas redes. “Virginia, não me processa”, escreveu.O perfil dele, identificado como “Moreninhafc”, era verificado no Instagram e saiu do ar após denúncias feitas por internautas. Antes da queda da conta, ele publicou uma mensagem reconhecendo a atitude e admitindo que passou dos limites.

“Estou apagando porque realmente vocês estão certíssimas. Já mandei mensagem para a Virginia pedindo perdão por ter entrado na onda de xingar ela no estádio. Fui um machista, babaca e idiota mesmo. Nunca mais irei ter essa atitude. Foi ridículo da minha parte. Ela é uma mulher f@$%, batalhadora, sem noção demais, e mereço esses ataques, sim”, afirmou.