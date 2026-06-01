Vini Jr. defende Virginia Fonseca - Érica Martin / Agência O Dia / Reprodução do Instagram

Vini Jr. defende Virginia FonsecaÉrica Martin / Agência O Dia / Reprodução do Instagram

Publicado 01/06/2026 06:31

Rio - Vini Jr. saiu em defesa de Virginia Fonseca depois da influenciadora ser xingada durante o amistoso da Seleção contra o Panamá, no Maracanã, neste domingo (31). Ex-namorado da loira, o jogador pediu para os torcedores não ofenderem ela e exaltou a relação dos dois, que chegou ao fim no dia 15 de maio.

"Ambiente foi mágico no Maraca. Mas queria pedir, com todo o carinho, para não ofenderem a Virginia. Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem porque entre gente está tudo bem. O respeito e o carinho seguem! Vamos juntos pelo hexa!!", escreveu Vini Jr.

Virginia repostou a publicação e escreveu: "Obrigada". Na partida, o Brasil goleou o Panamá por 6 a 2. Um dos gols foi de Vini. Foi neste momento que os torcedores xingaram Virginia. "Ei, Virginia, vai tomar no c*".