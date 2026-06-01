Gabriel Medina comenta post de Neymar e afasta rumores de crise entre os dois - Reprodução / Instagram

Gabriel Medina comenta post de Neymar e afasta rumores de crise entre os doisReprodução / Instagram

Publicado 01/06/2026 18:23 | Atualizado 01/06/2026 18:28

Rio - O surfista Gabriel Medina, de 32 anos, usou as redes sociais no domingo (31) para demonstrar apoio a Neymar, de 34, em meio aos rumores de um possível afastamento entre os dois. O atleta comentou uma publicação do camisa 10 da Seleção Brasileira e deixou uma mensagem de incentivo após o jogador ser cortado do amistoso por conta de uma lesão na panturrilha.

Na postagem, Neymar celebrou o carinho recebido dos torcedores depois da vitória do Brasil contra o Panamá e falou sobre o sonho do hexa. “Como é bom sentir esse carinho do nosso país… Agora é seguir viagem em busca do nosso objetivo, nosso sonho. Vambora BRASIL, rumo ao Hexa ”, escreveu o jogador.

Nos comentários, Medina respondeu de forma carinhosa: “Sua hora vai chegar”, reforçando o apoio ao amigo neste momento.

Os rumores sobre uma possível crise na amizade começaram nas redes sociais após internautas notarem que o surfista não se manifestou publicamente sobre a convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026, anunciada no último dia 18 de maio. A ausência de interação entre os dois passou a gerar especulações entre fãs, mas o comentário recente de Medina foi visto como um sinal de que a amizade segue firme.